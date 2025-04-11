Месяц назад РФ отказалась от полного перемирия — заявление Сибиги

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: LB.ua

Ровно месяц назад Украина согласилась на полное временное прекращение огня, которое предложили США. Россия же эту идею отвергла, взамен выдвинув условия и требования.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в пятницу, 11 апреля.

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Заявление Сибиги о прекращении огня в Украине

Как отмечает министр, 11 марта в Джидде Украина полностью приняла предложение Соединенных Штатов Америки о полном перемирии. Однако Россия не просто отказалась, но и продолжила эскалацию террора против гражданских украинцев.

"С 11 марта по 11 апреля Россия выпустила по Украине почти 70 ракет различных типов, более 2200 беспилотников Shahed и более 6000 управляемых авиабомб. Это был ответ России на мирные предложения", — говорится в заявлении Сибиги.

Министр отмечает, что для России типичны ложь, манипуляции и продолжение террора. Он отметил, что уже месяц можно было бы работать над достижением мира в условиях прекращения огня.

"Россия является единственным препятствием на пути к миру и единственным источником войны. Нам не нужно ждать еще один месяц, чтобы усилить давление на Москву. Россия должна почувствовать настоящую силу, чтобы серьезно отнестись к миру", — подчеркнул Сибига.

Напомним, ранее мы писали о том, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф с визитом прибудет в Россию. В пятницу, 11 апреля, он встретится с Владимиром Путиным, чтобы обсудить прекращение огня.

Также мы сообщали о том, что Дональд Трамп ранее заявил о прогрессе относительно возможности прекратить войну в Украине. Он добавил, что надеется на скорое достижение договоренности.