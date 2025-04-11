Украина установила дипломатические отношения с Сомали — МИД

Андрей Сибига и Али Мохамед Омар. Фото: МИД Украины

Во время Анталийского дипломатического форума состоялся важный шаг в укреплении международных связей Украины. Сегодня, 11 апреля, Украина официально установила дипломатические отношения с Федеративной Республикой Сомали.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

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Андрей Сибига заявил, что соответствующий протокол был подписан лично им и Государственным министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Али Мохамедом Омаром. Стороны также обсудили дальнейшие пути развития сотрудничества, в частности в гуманитарном и экономическом направлениях.

Чиновники подписывают документы. Фото: скриншот видео

Украина уже оказывает помощь Сомали в рамках инициативы "Зерно из Украины", которая направлена на преодоление глобального продовольственного кризиса. Киев выразил готовность и в дальнейшем поддерживать Сомали в вопросах продовольственной безопасности.

Отдельно глава МИД поблагодарил Сомали за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы ценим поддержку Сомали суверенитета и территориальной целостности Украины", — написал глава МИД Украины.

Напомним, что также Андрей Сибига отметил несоблюдение Россией условий перемирия и сказал, сколько за месяц с 11 марта по 11 апреля оккупанты выпустили дронов и ракет по Украине.

Также Андрей Сибига заявил, что соглашение о полезных ископаемых, которое Украина должна подписать с США уже готова.