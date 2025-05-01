Україна очікує активного залучення США до мирних ініціатив — заява Сибіги

Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив, чому критично важливо, щоб США брали участь в мирному процесі та переговорах щодо припинення війни.

Про це він заявив під час спільної пресконференції, передає РБК-Україна.

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Андрій Сибіга пояснив, чому участь США важлива для всього світу, а не лише для України

На переконання Сибіги, необхідність присутності США у мирному врегулюванні виходить далеко за межі інтересів лише України — це виклик для всього світу. Він висловив підтримку ініціативам Вашингтона, спрямованим на формування справедливого, стабільного та всеосяжного миру.

Глава МЗС України нагадав про вагому зустріч у Римі між президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, яка, за його словами, стала основою для подальшого поглиблення співпраці у цьому напрямку.

Він повідомив, що вже відбулося кілька раундів переговорів у Парижі та Лондоні за участі Німеччини, Франції та Великої Британії. Тепер готується чергова зустріч, у межах якої союзники консультуються щодо місця, формату та порядку денного. Головною метою залишається досягнення відчутних результатів.

"Ми мали кілька раундів перемовин з нашими союзниками у форматі ЄС-США-Україна в Парижі та Лондоні, до яких долучилися Німеччина, Франція та Великобританія. Наступним кроком стане чергова зустріч у цьому форматі", — сказав Андрій Сибіга.

Сибіга також акцентував, що важливо спільними зусиллями тиснути на Росію, аби вона надала чітку відповідь щодо ініціативи припинити вогонь не лише на суші, а й у повітрі та на морі.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Сибіга закликав Радбез ООН для обговорення конкретних кроків для припинення війни між Україною Росією.

Також Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до переговорів з Росією в будь-якому форматі, але для початку Кремль має дати команду припинити вогонь.