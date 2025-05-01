Украина ожидает активного привлечения США к мирным инициативам — заявление Сибиги

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил, почему критически важно, чтобы США участвовали в мирном процессе и переговорах по прекращению войны.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции, передает РБК-Украина.

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По убеждению Сибиги, необходимость присутствия США в мирном урегулировании выходит далеко за пределы интересов только Украины - это вызов для всего мира. Он выразил поддержку инициативам Вашингтона, направленным на формирование справедливого, стабильного и всеобъемлющего мира.

Глава МИД Украины напомнил о весомой встрече в Риме между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая, по его словам, стала основой для дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении.

Он сообщил, что уже состоялось несколько раундов переговоров в Париже и Лондоне с участием Германии, Франции и Великобритании. Теперь готовится очередная встреча, в рамках которой союзники консультируются относительно места, формата и повестки дня. Главной целью остается достижение ощутимых результатов.

"Мы имели несколько раундов переговоров с нашими союзниками в формате ЕС-США-Украина в Париже и Лондоне, к которым присоединились Германия, Франция и Великобритания. Следующим шагом станет очередная встреча в этом формате", — сказал Андрей Сибига.

Сибига также акцентировал, что важно совместными усилиями давить на Россию, чтобы она предоставила четкий ответ по инициативе прекратить огонь не только на суше, но и в воздухе и на море.

Напомним, недавно Андрей Сибига призвал Совбез ООН для обсуждения конкретных шагов для прекращения войны между Украиной и Россией.

Также Андрей Сибига заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любом формате, но для начала Кремль должен дать команду прекратить огонь.