Кравченко обговорив із послом Швейцарії посилення співпраці у сфері екстрадиції

Руслан Кравченко та Фелікс Бауманн. Фото: Instagram Руслана Кравченка

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Швейцарії в Україні Феліксом Бауманном. Під час перемовин сторони обговорили ключові напрями співпраці у сфері міжнародного правосуддя та післявоєнного відновлення України.

Про це він повідомив у Telegram у п'ятницю, 26 вересня.

Пост Кравченка. Фото: скриншот

Посилення співпраці України зі Швейцарією

Кравченко подякував Швейцарії за незмінну підтримку — як на дипломатичному рівні, так і через гуманітарну допомогу. Він відзначив роль Швейцарії у створенні Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, участь у роботі Реєстру збитків від російської агресії, а також у проведенні власних розслідувань і зборі доказів міжнародних злочинів.

За словами посла Фелікса Бауманна, ці питання є для нього особливо значущими з огляду на досвід роботи спеціальним посланником Швейцарії в Раді ООН з прав людини.

Генпрокурор окреслив серед пріоритетів української сторони фіксацію та розслідування міжнародних злочинів РФ, підготовку до запуску Спецтрибуналу, повернення депортованих дітей, а також захист інтересів інвесторів. Він наголосив, що одним із ключових напрямів діяльності Офісу Генерального прокурора є посилення міжнародного співробітництва, зокрема у сфері екстрадиції.

Окремо сторони обговорили перспективи післявоєнного відновлення України — як у сфері економіки, так і правосуддя перехідного періоду.

"Наш спільний результат — це встановлення справедливого миру в Україні та відновлення безпеки в Європейському регіоні", — підсумував Кравченко.

Нагадаємо, парламент України схвалив ратифікацію угоди з Радою Європи, яка передбачає заснування спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії, вчиненого Росією проти нашої держави.

А до цього Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.