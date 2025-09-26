Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та Швейцарія обговорили правосуддя післявоєнного періоду

Україна та Швейцарія обговорили правосуддя післявоєнного періоду

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 17:52
Кравченко обговорив із послом Швейцарії посилення співпраці у сфері екстрадиції
Руслан Кравченко та Фелікс Бауманн. Фото: Instagram Руслана Кравченка

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Швейцарії в Україні Феліксом Бауманном. Під час перемовин сторони обговорили ключові напрями співпраці у сфері міжнародного правосуддя та післявоєнного відновлення України.

Про це він повідомив у Telegram у п'ятницю, 26 вересня.

Реклама
Читайте також:
Україна та Швейцарія обговорили правосуддя післявоєнного періоду - фото 1
Пост Кравченка. Фото: скриншот

Посилення співпраці України зі Швейцарією

Кравченко подякував Швейцарії за незмінну підтримку — як на дипломатичному рівні, так і через гуманітарну допомогу. Він відзначив роль Швейцарії у створенні Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, участь у роботі Реєстру збитків від російської агресії, а також у проведенні власних розслідувань і зборі доказів міжнародних злочинів.

За словами посла Фелікса Бауманна, ці питання є для нього особливо значущими з огляду на досвід роботи спеціальним посланником Швейцарії в Раді ООН з прав людини.

Генпрокурор окреслив серед пріоритетів української сторони фіксацію та розслідування міжнародних злочинів РФ, підготовку до запуску Спецтрибуналу, повернення депортованих дітей, а також захист інтересів інвесторів. Він наголосив, що одним із ключових напрямів діяльності Офісу Генерального прокурора є посилення міжнародного співробітництва, зокрема у сфері екстрадиції.

Окремо сторони обговорили перспективи післявоєнного відновлення України — як у сфері економіки, так і правосуддя перехідного періоду.

"Наш спільний результат — це встановлення справедливого миру в Україні та відновлення безпеки в Європейському регіоні", — підсумував Кравченко.

Нагадаємо, парламент України схвалив ратифікацію угоди з Радою Європи, яка передбачає заснування спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії, вчиненого Росією проти нашої держави.

А до цього Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

переговори Швейцарія відновлення прокурори Руслан Кравченко
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації