Главная Новости дня Украина и Швейцария обсудили правосудие послевоенного периода

Украина и Швейцария обсудили правосудие послевоенного периода

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 17:52
Кравченко обсудил с послом Швейцарии усиление сотрудничества в сфере экстрадиции
Руслан Кравченко и Феликс Бауманн. Фото: Instagram Руслана Кравченко

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Швейцарии в Украине Феликсом Бауманном. Во время переговоров стороны обсудили ключевые направления сотрудничества в сфере международного правосудия и послевоенного восстановления Украины.

Об этом он сообщил в Telegram в пятницу, 26 сентября.

Украина и Швейцария обсудили правосудие послевоенного периода - фото 1
Пост Кравченко. Фото: скриншот

Усиление сотрудничества Украины со Швейцарией

Кравченко поблагодарил Швейцарию за неизменную поддержку — как на дипломатическом уровне, так и через гуманитарную помощь. Он отметил роль Швейцарии в создании Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины, участие в работе Реестра убытков от российской агрессии, а также в проведении собственных расследований и сборе доказательств международных преступлений.

По словам посла Феликса Бауманна, эти вопросы являются для него особенно значимыми, учитывая опыт работы специальным посланником Швейцарии в Совете ООН по правам человека.

Генпрокурор очертил среди приоритетов украинской стороны фиксацию и расследование международных преступлений РФ, подготовку к запуску Спецтрибунала, возвращение депортированных детей, а также защиту интересов инвесторов. Он отметил, что одним из ключевых направлений деятельности Офиса Генерального прокурора является усиление международного сотрудничества, в частности в сфере экстрадиции.

Отдельно стороны обсудили перспективы послевоенного восстановления Украины — как в сфере экономики, так и правосудия переходного периода.

"Наш общий результат — это установление справедливого мира в Украине и восстановление безопасности в Европейском регионе", — подытожил Кравченко.

Напомним, парламент Украины одобрил ратификацию соглашения с Советом Европы, которое предусматривает утверждение специального трибунала для расследования преступления агрессии, совершенного Россией против нашего государства.

А до этого Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

переговоры Швейцария восстановление прокуроры Руслан Кравченко
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
