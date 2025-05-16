Переговори України та Росії в Стамбулі — що буде далі

Українська делегація на переговорах в Стамбулі. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Це були дуже важкі декілька днів. Росіяни робили все, щоб зірвати переговори, у тому числі відправивши на них дуже, скажімо так, дивну делегацію на чолі із "самопроголошеним" істориком Володимиром Мединським. Україна вирішила говорити, навіть попри очевидні проблеми із представництвом.

Делегацію України на переговорах очолив міністр оборони Рустем Умєров. Розмова з росіянами могла початись ще у четвер, 15 травня, але через логістичні проблеми була перенесена на п'ятницю.

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У підсумку, судячи із заяв обох сторін, після цих переговорів ми маємо наступне:

Переговори можуть продовжитись, попри неадекватні вимоги росіян.

Сторони домовились про великий обмін полоненими "1000 на 1000"

Сторони обговорювали можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Було обговорення припинення вогню, але конкретики щодо цього немає.

Росіяни, як пишуть їхні ж ЗМІ, погрожували українцям новими анексіями та вимогами.

Як казав класик, переговори пройшли не то що погано, але не сказати, що дуже добре. Чого нам від всього цього чекати в майбутньому?

Переговори в Туреччині. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Варіант перший. Переговори продовжаться

На це натякають і українська, і російська сторона. Про це написав "медіатор дискусії", голова МЗС Туреччини Хакан Фідан.

Рустем Умєров повідомив, що потенційно може пройти зустріч Зеленського та Путіна. Володимир Мединський зазначив, що "обидві сторони" представлять своє бачення завершення війни, після чого можуть зустрітися знову.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Варіант другий. Санкції

На це теж натякають, при чому дуже активно європейські партнери. Раніше були натяки, що до санкцій приєднаються США, але поки що вони залишились лише натяками.

"Коаліція охочих" у складі Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі вже погодилась, що позиція РФ на цих переговорах є неприйнятною.

Ще до цього канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що новий пакет антиросійських санкцій готовий, і його можуть ухвалити вже у вівторок.

А до цього санкції обіцяли навіть після того, як Росія відмовиться від 30-деннго перемир'я. Прямо зараз про це мова, чомусь, не йде.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Варіант третій. Переговори провалились, США кидають цю справу

Це, на жаль, теж і близько не неймовірний варіант. Всі зусилля України задля справедливого миру можуть розбитись об російську "стіну" бажання воювати далі.

На фоні цього Дональд Трамп цілком може дозріти до того, щоб заявити про "остаточну втому" від цієї "історії" і залишити Україну віч-на-віч з РФ.

Хоча насправді це не зовсім так. Європа не відмовлялася від підтримки України. Ба більше, навіть її посилює.

Нагадаємо, Новини.LIVE були присутні у Стамбулі, де проходили переговори між Україною та Росією. Детальніше про те, що відбувалось, тут.

Росія на переговорах з Україною згадувала війну зі Швецією, яка тривала 21 рік, а ще обіцяла воювати вічно.