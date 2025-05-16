Переговоры Украины и России в Стамбуле — что будет дальше

Украина и Россия поговорили в Стамбуле. Чего ждать дальше?
Это были очень тяжелые несколько дней. Россияне делали все, чтобы сорвать переговоры, в том числе отправив на них очень, скажем так, странную делегацию во главе с "самопровозглашенным" историком Владимиром Мединским. Украина решила говорить, даже несмотря на очевидные проблемы с представительством.
Делегацию Украины на переговорах возглавил министр обороны Рустем Умеров. Разговор с россиянами мог начаться еще в четверг, 15 мая, но из-за логистических проблем был перенесен на пятницу.
В итоге, судя по заявлениям обеих сторон, после этих переговоров мы имеем следующее:
- Переговоры могут продолжиться, несмотря на неадекватные требования россиян.
- Стороны договорились о большом обмене пленными "1000 на 1000"
- Стороны обсуждали возможную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.
- Было обсуждение прекращения огня, но конкретики по этому поводу нет.
- Россияне, как пишут их же СМИ, угрожали украинцам новыми аннексиями и требованиями.
Как говорил классик, переговоры прошли не то что плохо, но не сказать, что очень хорошо. Чего нам от всего этого ждать в будущем?
Вариант первый. Переговоры продолжатся
На это намекают и украинская, и российская сторона. Об этом написал "медиатор дискуссии", глава МИД Турции Хакан Фидан.
Рустем Умеров сообщил, что потенциально может пройти встреча Зеленского и Путина. Владимир Мединский отметил, что "обе стороны" представят свое видение завершения войны, после чего могут встретиться снова.
Вариант второй. Санкции
На это тоже намекают, причем очень активно европейские партнеры. Ранее были намеки, что к санкциям присоединятся США, но пока они остались лишь намеками.
"Коалиция решительных" в составе Великобритании, Франции, Германии и Польши уже согласилась, что позиция РФ на этих переговорах неприемлема.
Еще до этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что новый пакет антироссийских санкций готов, и его могут принять уже во вторник.
А до этого санкции обещали даже после того, как Россия откажется от 30-дневного перемирия. Прямо сейчас об этом речь, почему-то, не идет.
Вариант третий. Переговоры провалились, США бросают это дело
Это, к сожалению, тоже и близко не невероятный вариант. Все усилия Украины для справедливого мира могут разбиться о российскую "стену" желания воевать дальше.
На фоне этого Дональд Трамп вполне может созреть до того, чтобы заявить об "окончательной усталости" от этой "истории" и оставить Украину один на один с РФ.
Хотя на самом деле это не совсем так. Европа не отказывалась от поддержки Украины. Более того, даже ее усиливает.
Напомним, Новини.LIVE присутствовали в Стамбуле, где проходили переговоры между Украиной и Россией. Подробнее о том, что происходило, здесь.
Россия на переговорах с Украиной вспоминала войну со Швецией, которая длилась 21 год, а еще обещала воевать вечно.
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