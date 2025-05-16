Переговоры Украины и России в Стамбуле — что будет дальше

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Это были очень тяжелые несколько дней. Россияне делали все, чтобы сорвать переговоры, в том числе отправив на них очень, скажем так, странную делегацию во главе с "самопровозглашенным" историком Владимиром Мединским. Украина решила говорить, даже несмотря на очевидные проблемы с представительством.

Делегацию Украины на переговорах возглавил министр обороны Рустем Умеров. Разговор с россиянами мог начаться еще в четверг, 15 мая, но из-за логистических проблем был перенесен на пятницу.

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В итоге, судя по заявлениям обеих сторон, после этих переговоров мы имеем следующее:

Переговоры могут продолжиться, несмотря на неадекватные требования россиян.

Стороны договорились о большом обмене пленными "1000 на 1000"

Стороны обсуждали возможную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Было обсуждение прекращения огня, но конкретики по этому поводу нет.

Россияне, как пишут их же СМИ, угрожали украинцам новыми аннексиями и требованиями.

Как говорил классик, переговоры прошли не то что плохо, но не сказать, что очень хорошо. Чего нам от всего этого ждать в будущем?

Переговоры в Турции. Фото: Arda Kucukkaya/Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Вариант первый. Переговоры продолжатся

На это намекают и украинская, и российская сторона. Об этом написал "медиатор дискуссии", глава МИД Турции Хакан Фидан.

Рустем Умеров сообщил, что потенциально может пройти встреча Зеленского и Путина. Владимир Мединский отметил, что "обе стороны" представят свое видение завершения войны, после чего могут встретиться снова.

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Вариант второй. Санкции

На это тоже намекают, причем очень активно европейские партнеры. Ранее были намеки, что к санкциям присоединятся США, но пока они остались лишь намеками.

"Коалиция решительных" в составе Великобритании, Франции, Германии и Польши уже согласилась, что позиция РФ на этих переговорах неприемлема.

Еще до этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что новый пакет антироссийских санкций готов, и его могут принять уже во вторник.

А до этого санкции обещали даже после того, как Россия откажется от 30-дневного перемирия. Прямо сейчас об этом речь, почему-то, не идет.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Вариант третий. Переговоры провалились, США бросают это дело

Это, к сожалению, тоже и близко не невероятный вариант. Все усилия Украины для справедливого мира могут разбиться о российскую "стену" желания воевать дальше.

На фоне этого Дональд Трамп вполне может созреть до того, чтобы заявить об "окончательной усталости" от этой "истории" и оставить Украину один на один с РФ.

Хотя на самом деле это не совсем так. Европа не отказывалась от поддержки Украины. Более того, даже ее усиливает.

Напомним, Новини.LIVE присутствовали в Стамбуле, где проходили переговоры между Украиной и Россией. Подробнее о том, что происходило, здесь.

Россия на переговорах с Украиной вспоминала войну со Швецией, которая длилась 21 год, а еще обещала воевать вечно.