Пошук масових поховань на території України. Фото: ukrinform.ua

Українські та польські фахівці завершили черговий етап пошукових робіт на території колишнього села Пужники на Тернопільщині. Масового поховання загиблих під час Другої світової війни там не виявили. Водночас дослідники знайшли фундамент імовірної цвинтарної каплиці та інші залишки споруд.

Про це Спеціалізована установа "Волинські старожитності" повідомила в коментарі "Укрінформу", інформує Новини.LIVE.

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Що знайшли під час пошуків у Пужниках

Як повідомили в установі, під час досліджень фахівці натрапили на фундамент каплиці, де, за попередньою оцінкою, відспівували померлих перед похованням. Також виявили залишки господарської споруди та кам'яну кладку, яка може бути частиною дороги.

"Попередньо вважаємо, що вдалося натрапити на фундамент каплиці, де відспівували померлих перед похованням, та господарської споруди. Також виявили кам'яну кладку, яка, можливо, є частиною дороги", — розповіли представники установи.

Як шукатимуть масове поховання надалі

Наступним етапом досліджень у Пужниках може стати лідар-зйомка (LiDAR). Це метод лазерного сканування, який дає змогу створити детальну модель рельєфу місцевості та виявити об'єкти, приховані під рослинністю. Наразі триває оформлення дозволу на проведення такої зйомки.

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З українського боку пошукові роботи проводили експерти спеціалізованої установи "Волинські старожитності". Польщу представляли фахівці Поморського медичного університету в Щецині та представники фонду "Свобода і демократія".

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час пошукових робіт на православному кладовищі в польському селі Ласків українські фахівці виявили останки понад 40 людей, серед яких жінки, діти та чоловіки. Пошуки пов’язані з масовим убивством українців, яке сталося там 10 березня 1944 року. Наступний етап досліджень планують провести навесні 2027 року.

Також Новини.LIVE писали, що Україна відкриває архіви Служби безпеки України та зовнішньої розвідки для польських дослідників. Тимчасовий повірений у справах Польщі Пйотр Лукасевич назвав це новим кроком у вивченні спільної історії двох країн і розв’язанні складних історичних питань, зокрема щодо пошукових та ексгумаційних робіт.