Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина и Польша завершили поиски массовых захоронений в Тернопольской области

Украина и Польша завершили поиски массовых захоронений в Тернопольской области

Ua ru
8 ноября 2026 15:10
В Пужниках в Тернопольской области не обнаружили массового захоронения ukrinform.ua
Поиск массовых захоронений на территории Украины. Фото: ukrinform.ua

Украинские и польские специалисты завершили очередной этап поисковых работ на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области. Массового захоронения погибших во время Второй мировой войны там обнаружено не было. В то же время исследователи обнаружили фундамент, предположительно принадлежавший кладбищенской часовне, а также другие остатки сооружений.

Об этом специализированное учреждение "Волынские древности" сообщило в комментарии "Укринформу", информирует Новини.LIVE.

Реклама

Что нашли во время поисков в Пужниках

Как сообщили в учреждении, в ходе исследований специалисты наткнулись на фундамент часовни, где, по предварительной оценке, проводили панихиду над умершими перед захоронением. Также обнаружили остатки хозяйственной постройки и каменную кладку, которая может быть частью дороги.

"Предварительно считаем, что удалось обнаружить фундамент часовни, где проводили панихиду над умершими перед захоронением, и хозяйственной постройки. Также обнаружили каменную кладку, которая, возможно, является частью дороги", — рассказали представители учреждения.

Как будут вести поиски массового захоронения в дальнейшем

Следующим этапом исследований в Пужниках может стать лидарная съемка (LiDAR). Это метод лазерного сканирования, который позволяет создать подробную модель рельефа местности и обнаружить объекты, скрытые под растительностью. В настоящее время идет оформление разрешения на проведение такой съемки.

Читайте также:

С украинской стороны поисковые работы проводили эксперты специализированного учреждения "Волынские древности". Польшу представляли специалисты Поморского медицинского университета в Щецине и представители фонда "Свобода и демократия".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ходе поисковых работ на православном кладбище в польском селе Ласков украинские специалисты обнаружили останки более 40 человек, среди которых были женщины, дети и мужчины. Поиски связаны с массовым убийством украинцев, произошедшим там 10 марта 1944 года. Следующий этап исследований планируется провести весной 2027 года.

Также Новини.LIVE писали, что Украина открывает архивы Службы безопасности Украины и внешней разведки для польских исследователей. Временный поверенный в делах Польши Пётр Лукасевич назвал это новым шагом в изучении общей истории двух стран и решении сложных исторических вопросов, в частности касающихся поисковых и эксгумационных работ.

Польша Тернопольская область исследование останки поиск
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации