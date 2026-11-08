Поиск массовых захоронений на территории Украины. Фото: ukrinform.ua

Украинские и польские специалисты завершили очередной этап поисковых работ на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области. Массового захоронения погибших во время Второй мировой войны там обнаружено не было. В то же время исследователи обнаружили фундамент, предположительно принадлежавший кладбищенской часовне, а также другие остатки сооружений.

Об этом специализированное учреждение "Волынские древности" сообщило в комментарии "Укринформу", информирует Новини.LIVE.

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Что нашли во время поисков в Пужниках

Как сообщили в учреждении, в ходе исследований специалисты наткнулись на фундамент часовни, где, по предварительной оценке, проводили панихиду над умершими перед захоронением. Также обнаружили остатки хозяйственной постройки и каменную кладку, которая может быть частью дороги.

"Предварительно считаем, что удалось обнаружить фундамент часовни, где проводили панихиду над умершими перед захоронением, и хозяйственной постройки. Также обнаружили каменную кладку, которая, возможно, является частью дороги", — рассказали представители учреждения.

Как будут вести поиски массового захоронения в дальнейшем

Следующим этапом исследований в Пужниках может стать лидарная съемка (LiDAR). Это метод лазерного сканирования, который позволяет создать подробную модель рельефа местности и обнаружить объекты, скрытые под растительностью. В настоящее время идет оформление разрешения на проведение такой съемки.

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С украинской стороны поисковые работы проводили эксперты специализированного учреждения "Волынские древности". Польшу представляли специалисты Поморского медицинского университета в Щецине и представители фонда "Свобода и демократия".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ходе поисковых работ на православном кладбище в польском селе Ласков украинские специалисты обнаружили останки более 40 человек, среди которых были женщины, дети и мужчины. Поиски связаны с массовым убийством украинцев, произошедшим там 10 марта 1944 года. Следующий этап исследований планируется провести весной 2027 года.

Также Новини.LIVE писали, что Украина открывает архивы Службы безопасности Украины и внешней разведки для польских исследователей. Временный поверенный в делах Польши Пётр Лукасевич назвал это новым шагом в изучении общей истории двух стран и решении сложных исторических вопросов, в частности касающихся поисковых и эксгумационных работ.