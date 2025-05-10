Україна посилює армію разом із партнерами — заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що оборона України продовжуватиме зміцнюватися. За його словами, країна разом з партнерами буде посилювати армію.

Про це український лідер сказав на пресконференції після "Коаліції рішучих" у Києві у суботу, 10 травня.

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"Ми погодилися і надалі зміцнювати оборону України, зокрема українську армію", — зазначив Зеленський.

За його словами, це включає фінансування стійкості української оборони та інвестиції у виробництво зброї в Україні, спільні проєкти та в європейських країнах.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню, то ЄС запровадить 17-й пакет санкцій.

Раніше він наголосив, що перемирʼя повинне розпочатися з понеділка, 12 травня. Йдеться про всеосяжне і безумовне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі.