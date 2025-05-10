Украина усиливает армию вместе с партнерами — заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что оборона Украины будет продолжать укрепляться. По его словам, страна вместе с партнерами будет усиливать армию.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции после "Коалиции решительных" в Киеве в субботу, 10 мая.

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"Мы согласились и в дальнейшем укреплять оборону Украины, в частности украинскую армию", — отметил Зеленский.

По его словам, это включает финансирование устойчивости украинской обороны и инвестиции в производство оружия в Украине, совместные проекты и в европейских странах.

Напомним, Зеленский отметил, если Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня, то ЕС введет 17-й пакет санкций.

Ранее он подчеркнул, что перемирие должно начаться с понедельника, 12 мая. Речь идет о всеобъемлющем и безусловном прекращении огня на суше, в воздухе и на море.