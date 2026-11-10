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Головна Новини дня Україна та партнери обговорили гарантії безпеки на переговорах в Абу-Дабі

Україна та партнери обговорили гарантії безпеки на переговорах в Абу-Дабі

Ua ru
10 листопада 2026 17:56
Україна, США, ЄС і НАТО виступили зі спільною заявою в Абу-Дабі FISU press officе
Переговори в Абу-Дабі. Фото: FISU press officе

У вівторок, 10 листопада, після зустрічі в Абу-Дабі представники ЄС, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, США та НАТО виступили зі спільною заявою. Учасники обговорили координацію зусиль для припинення війни, гарантії безпеки для України та майбутню систему європейської безпеки.

Заяву опубліковано на сайті Європейської Ради, передає Новини.LIVE.

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Про що йдеться в заяві сторін

Велику увагу дипломати приділили гарантіям безпеки для України. Вони наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають враховувати суверенітет і територіальну цілісність держави, а також її право самостійно ухвалювати рішення.

"Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність і право на самостійне прийняття рішень, а також передбачати надійні гарантії безпеки для України", — йдеться у спільній заяві.

Також представники країн і міжнародних організацій обговорили створення системи безпеки, складові якої мають посилювати одна одну. За їхніми словами, це допоможе зміцнити довгострокову безпеку України та сформувати умови для врегулювання шляхом переговорів.

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Крім того, сторони розглянули можливість використання наявних європейських інституцій і безпекових угод після завершення війни. Учасники зустрічі наголосили на важливості запобігання новим конфліктам, управління ризиками та недопущення небезпечної ескалації.

У заяві також підтвердили, що НАТО й надалі відіграватиме ключову роль у колективній євроатлантичній обороні. Представники України, США та європейських партнерів домовилися продовжувати координацію протягом переговорного процесу та працювати над залученням ширшого кола країн до майбутніх багатосторонніх обговорень.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада під час переговорів в Абу-Дабі Україна та Росія домовилися про масштабний обмін полоненими. Обмін планують провести найближчим часом, однак його подробиці поки невідомі, а офіційного підтвердження від України, США чи Росії немає.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 листопада тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі завершилися після майже чотирьох годин обговорень. У Службі зовнішньої розвідки повідомили, що зустрічі поновлять уранці 11 листопада.

НАТО ОАЕ територіальна оборона війна в Україні мирні переговори Європейська рада
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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