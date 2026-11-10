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Главная Новости дня Украина и партнеры обсудили гарантии безопасности на переговорах в Абу-Даби

Украина и партнеры обсудили гарантии безопасности на переговорах в Абу-Даби

Ua ru
10 ноября 2026 17:56
Украина, США, ЕС и НАТО выступили с совместным заявлением в Абу-Даби FISU press officе
Переговоры в Абу-Даби. Фото: FISU press officе

Во вторник, 10 ноября, после встречи в Абу-Даби представители ЕС, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, США и НАТО выступили с совместным заявлением. Участники обсудили координацию усилий по прекращению войны, гарантии безопасности для Украины и будущую систему европейской безопасности.

Заявление опубликовано на сайте Европейского совета, передает Новини.LIVE.

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О чём говорится в заявлении сторон

Большое внимание дипломаты уделили гарантиям безопасности для Украины. Они подчеркнули, что любые будущие договоренности должны учитывать суверенитет и территориальную целостность государства, а также его право самостоятельно принимать решения.

"Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и право на самостоятельное принятие решений, а также предусматривать надежные гарантии безопасности для Украины", — говорится в совместном заявлении.

Также представители стран и международных организаций обсудили создание системы безопасности, составляющие которой должны усиливать друг друга. По их словам, это поможет укрепить долгосрочную безопасность Украины и сформировать условия для урегулирования путем переговоров.

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Кроме того, стороны рассмотрели возможность использования существующих европейских институтов и соглашений в сфере безопасности после завершения войны. Участники встречи подчеркнули важность предотвращения новых конфликтов, управления рисками и недопущения опасной эскалации.

В заявлении также подтвердили, что НАТО и в дальнейшем будет играть ключевую роль в коллективной евроатлантической обороне. Представители Украины, США и европейских партнеров договорились продолжать координацию в ходе переговорного процесса и работать над привлечением более широкого круга стран к будущим многосторонним обсуждениям.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября в ходе переговоров в Абу-Даби Украина и Россия договорились о масштабном обмене пленными. Обмен планируется провести в ближайшее время, однако его подробности пока неизвестны, а официального подтверждения от Украины, США или России нет.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 ноября трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби завершились после почти четырёх часов обсуждений. В Службе внешней разведки сообщили, что встречи возобновятся утром 11 ноября.

НАТО ОАЭ территориальная оборона война в Украине мирные переговоры Европейский совет
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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