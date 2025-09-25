Україна та Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини

Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко. Фото: кадр з відео

Україна та Папуа Нова Гвінея офіційно встановили дипломатичні відносини. У межах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко підписали документ, що формалізує новий рівень співпраці між країнами.

Про це повідомляє пресслужба МЗС у четвер, 25 вересня.

Реклама

Читайте також:

Нові відносини з Папуа Нова Гвінея

Андрій Сибіга висловив вдячність своєму колезі за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці", — наголосив він.

Міністр додав, що Київ готовий розвивати відносини з Папуа Новою Гвінеєю у ключових сферах, зокрема у глобальній продовольчій безпеці, цифрових технологіях та гуманітарних ініціативах.

Це вже третє встановлення дипломатичних відносин Україною цього року.

Нагадаємо, що 24 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Під час зустрічі країни підписали документ про відновлення дипломатичних відносин.

А до цього, під час Анталійського дипломатичного форуму, Україна офіційно встановила дипломатичні відносини з Федеративною Республікою Сомалі.