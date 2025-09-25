Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини

Україна та Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 23:57
Україна та Папуа Нова Гвінея встановили дипломатичні відносини
Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко. Фото: кадр з відео

Україна та Папуа Нова Гвінея офіційно встановили дипломатичні відносини. У межах 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Джастін Ткаченко підписали документ, що формалізує новий рівень співпраці між країнами.

Про це повідомляє пресслужба МЗС у четвер, 25 вересня.

Реклама
Читайте також:

Нові відносини з Папуа Нова Гвінея

Андрій Сибіга висловив вдячність своєму колезі за принципову підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

"Для нас це не просто символічний жест, а важливий крок для розвитку співпраці", — наголосив він.

Міністр додав, що Київ готовий розвивати відносини з Папуа Новою Гвінеєю у ключових сферах, зокрема у глобальній продовольчій безпеці, цифрових технологіях та гуманітарних ініціативах.

Це вже третє встановлення дипломатичних відносин Україною цього року. 

Нагадаємо, що 24 вересня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Під час зустрічі країни підписали документ про відновлення дипломатичних відносин.

А до цього, під час Анталійського дипломатичного форуму, Україна офіційно встановила дипломатичні відносини з Федеративною Республікою Сомалі.

ООН МЗС Андрій Сибіга дипломатія Нова Гвінея
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації