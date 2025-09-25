Видео
Главная Новости дня Украина и Папуа Новая Гвинея установили дипломатические отношения

Украина и Папуа Новая Гвинея установили дипломатические отношения

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 23:57
Андрей Сибига и Джастин Ткаченко. Фото: кадр из видео

Украина и Папуа Новая Гвинея официально установили дипломатические отношения. В рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министры иностранных дел Андрей Сибига и Джастин Ткаченко подписали документ, формализующий новый уровень сотрудничества между странами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в четверг, 25 сентября.

Читайте также:

Новые отношения с Папуа Новая Гвинея

Андрей Сибига выразил благодарность своему коллеге за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Для нас это не просто символический жест, а важный шаг для развития сотрудничества", — подчеркнул он.

Министр добавил, что Киев готов развивать отношения с Папуа Новой Гвинеей в ключевых сферах, в частности в глобальной продовольственной безопасности, цифровых технологиях и гуманитарных инициативах.

Это уже третье установление дипломатических отношений Украины в этом году.

Напомним, что 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Во время встречи страны подписали документ о восстановлении дипломатических отношений.

А до этого, во время Анталийского дипломатического форума, Украина официально установила дипломатические отношения с Федеративной Республикой Сомали.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
