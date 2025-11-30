Відео
Головна Новини дня Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони — що відомо

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 13:04
Україна та Норвегія запускають спільне виробництво дронів
Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Норвегії Торе Сандвік. Фото: Шмигаль/Telegram

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписали міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у неділю, 30 листопада.

Читайте також:

Україна та Норвегія запускають спільне виробництво дронів

"Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписали з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком", — повідомив Шмигаль.

Зокрема він зазначив, що це важливий крок, який дозволить масштабувати українські спроможності та посилити оборону України.

За словами Шмигаля, наступний етап — швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

"Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. Своєю чергою, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами", — зазначив глава Міноборони України. 

Денис Шмигаль подякував норвезьким партнерам за підтримку. 

"Цей проєкт — приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу", — резюмував очільник оборонного відомства України.

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони
Скриншот повідомлення Шмигаля/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії двосторонню співпрацю.

Раніше стало відомо, що Норвегія допоможе розблокувати передачу Україні російських активів.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
