Україна та Норвегія запускають спільне виробництво дронів

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони — що відомо
Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписали міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram у неділю, 30 листопада.
"Україна та Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони. Відповідний документ підписали з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком", — повідомив Шмигаль.
Зокрема він зазначив, що це важливий крок, який дозволить масштабувати українські спроможності та посилити оборону України.
За словами Шмигаля, наступний етап — швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.
"Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. Своєю чергою, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить наших воїнів сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами", — зазначив глава Міноборони України.
Денис Шмигаль подякував норвезьким партнерам за підтримку.
"Цей проєкт — приклад співпраці, яку ми вибудовуємо з партнерами: кооперація, що посилює обороноздатність усіх країн вільного світу", — резюмував очільник оборонного відомства України.
Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії двосторонню співпрацю.
Раніше стало відомо, що Норвегія допоможе розблокувати передачу Україні російських активів.
