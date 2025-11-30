Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина и Норвегия будут совместно производить дроны — детали

Украина и Норвегия будут совместно производить дроны — детали

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 13:04
Украина и Норвегия запускают совместное производство дронов
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Норвегии Торе Сандвик. Фото: Шмыгаль/Telegram

Украина и Норвегия будут совместно производить украинские дроны. Соответствующий документ подписали министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в воскресенье, 30 ноября.

Реклама
Читайте также:

Украина и Норвегия запускают совместное производство дронов

"Украина и Норвегия будут совместно производить украинские дроны. Соответствующий документ подписали с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком", — сообщил Шмыгаль.

В частности он отметил, что это важный шаг, который позволит масштабировать украинские способности и усилить оборону Украины.

По словам Шмыгаля, следующий этап — быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

"Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями", — отметил глава Минобороны Украины.

Денис Шмыгаль поблагодарил норвежских партнеров за поддержку.

"Этот проект — пример сотрудничества, которое мы выстраиваем с партнерами: кооперация, усиливающая обороноспособность всех стран свободного мира", — резюмировал глава оборонного ведомства Украины.

Україна та Норвегія спільно вироблятимуть дрони
Скриншот сообщения Шмыгаля/Telegram

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии двустороннее сотрудничество.

Ранее стало известно, что Норвегия поможет разблокировать передачу Украине российских активов.

Норвегия беспилотники военная помощь дроны сотрудничество
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации