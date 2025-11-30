Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Норвегии Торе Сандвик. Фото: Шмыгаль/Telegram

Украина и Норвегия будут совместно производить украинские дроны. Соответствующий документ подписали министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр обороны Норвегии Торе Сандвик.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в Telegram в воскресенье, 30 ноября.

Украина и Норвегия запускают совместное производство дронов

"Украина и Норвегия будут совместно производить украинские дроны. Соответствующий документ подписали с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком", — сообщил Шмыгаль.

В частности он отметил, что это важный шаг, который позволит масштабировать украинские способности и усилить оборону Украины.

По словам Шмыгаля, следующий этап — быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

"Украина поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит наших воинов современными дронами, а также научно-исследовательское и конструкторское сотрудничество с ведущими норвежскими учреждениями", — отметил глава Минобороны Украины.

Денис Шмыгаль поблагодарил норвежских партнеров за поддержку.

"Этот проект — пример сотрудничества, которое мы выстраиваем с партнерами: кооперация, усиливающая обороноспособность всех стран свободного мира", — резюмировал глава оборонного ведомства Украины.

Скриншот сообщения Шмыгаля/Telegram

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии двустороннее сотрудничество.

Ранее стало известно, что Норвегия поможет разблокировать передачу Украине российских активов.