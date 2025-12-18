Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та Китай провели переговори у Пекіні — які результати

Україна та Китай провели переговори у Пекіні — які результати

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 23:47
Переговори України та Китаю 18 грудня - що відомо
Сергій Кислиця та Лю Бінь. Фото: МЗС

У четвер, 18 грудня, у Пекіні відбулися українсько-китайські політичні консультації за участю Першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці та помічника міністра закордонних справ КНР Лю Біня, який має ранг заступника голови відомства. Переговори стали черговим кроком у підтримці регулярного політичного діалогу між Києвом та Пекіном.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Реклама
Читайте також:

Переговори України та Китаю

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного та намітили плани подальших контактів на найвищому та найвищому рівнях. Окрема увага була приділена можливостям поглиблення торговельно-економічного співробітництва, а також взаємодії України та Китаю у рамках міжнародних організацій.

Учасники консультацій підтвердили, що взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності залишається фундаментальною основою українсько-китайських відносин.

Відбувся також поглиблений обмін думками щодо поточної ситуації, пов'язаної з озброєною агресією Російської Федерації проти України, що триває, а також з міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення сталого і довгострокового світу.

У рамках робочого візиту до Пекіна Сергій Кислица провів низку додаткових зустрічей із представниками китайських експертно-аналітичних кіл та дипломатичного корпусу країн-партнерів, де обговорювалися питання регіональної та глобальної безпеки.

Україна та Китай провели політичні консультацій
Переговори України та Китаю. Фото: МЗС

Нагадаємо, що речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що економічна залежність Російської Федерації від Китаю продовжує стрімко зростати.

А також президент США Дональд Трамп заявив, що Америка обговорює з Китаєм та Росією можливість скорочення ядерних арсеналів. 

Китай переговори Україна Сергій Кислиця Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації