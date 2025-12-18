Переговори України та Китаю 18 грудня - що відомо

Сергій Кислиця та Лю Бінь. Фото: МЗС

У четвер, 18 грудня, у Пекіні відбулися українсько-китайські політичні консультації за участю Першого заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці та помічника міністра закордонних справ КНР Лю Біня, який має ранг заступника голови відомства. Переговори стали черговим кроком у підтримці регулярного політичного діалогу між Києвом та Пекіном.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Переговори України та Китаю

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного та намітили плани подальших контактів на найвищому та найвищому рівнях. Окрема увага була приділена можливостям поглиблення торговельно-економічного співробітництва, а також взаємодії України та Китаю у рамках міжнародних організацій.

Учасники консультацій підтвердили, що взаємна повага до суверенітету та територіальної цілісності залишається фундаментальною основою українсько-китайських відносин.

Відбувся також поглиблений обмін думками щодо поточної ситуації, пов'язаної з озброєною агресією Російської Федерації проти України, що триває, а також з міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення сталого і довгострокового світу.

У рамках робочого візиту до Пекіна Сергій Кислица провів низку додаткових зустрічей із представниками китайських експертно-аналітичних кіл та дипломатичного корпусу країн-партнерів, де обговорювалися питання регіональної та глобальної безпеки.

Переговори України та Китаю. Фото: МЗС

Нагадаємо, що речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що економічна залежність Російської Федерації від Китаю продовжує стрімко зростати.

А також президент США Дональд Трамп заявив, що Америка обговорює з Китаєм та Росією можливість скорочення ядерних арсеналів.