Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія дедалі більше потрапляє в залежність від Китаю — ГУР

Росія дедалі більше потрапляє в залежність від Китаю — ГУР

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 22:28
РФ перетворюється на сировинний придаток Китаю — заява ГУР
Сі Цзіньпін та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Економічна залежність Російської Федерації від Китаю продовжує стрімко зростати. При цьому російські посадовці фактично не приховують нової ролі країни як сировинного придатка.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України".

Реклама
Читайте також:

Залежність РФ від Китаю

За його словами, на тлі того, що головним ворогом російської пропаганди стала Європа, внутрішня мобілізація в самій Росії лише тимчасово маскує системні проблеми, але не усуває їх. Усередині країни загострюються релігійні та національні процеси, зокрема зростає вплив ісламу серед молоді в національних республіках.

Юсов також звернув увагу на посилення розбіжностей між регіональними елітами, а також на накопичення соціальних та інфраструктурних проблем, які дедалі сильніше тиснуть на російську державну систему. На його думку, ці фактори здатні мати вибухові наслідки для РФ у середньостроковій перспективі.

Водночас він підкреслив, що для України всі ці процеси відбуваються ціною виснаження та втрат, адже війна триває саме на українській території. Україна, наголосив Юсов, не може дозволити собі просто чекати можливого краху Росії.

"Ми не можемо просто сидіти і чекати, коли труп Російської Федерації пропливе повз нас, через цю історичну річку... Україна і на полі бою, і в геополітичному вимірі самотужки зробила вже дуже і дуже багато. Але, звичайно, враховуючи ту саму карту, яка ще залишається у Росії, тут, безумовно, лише наших зусиль замало. І тому про це треба говорити", — додав речник ГУР.    

Нагадаємо, що керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів Президенту України Володимиру Зеленському про посилення співпраці Росії та Китаю.        

До цього французський лідер Еммануель Макрон закликав Пекін підтримати ідею щодо тимчасового мораторію для Росії на удари по українській енергетичній інфраструктурі.

розвідка Китай Росія Андрій Юсов ГУР МО Украины
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації