РФ перетворюється на сировинний придаток Китаю — заява ГУР

Сі Цзіньпін та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Економічна залежність Російської Федерації від Китаю продовжує стрімко зростати. При цьому російські посадовці фактично не приховують нової ролі країни як сировинного придатка.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час форуму "Ветерани як новий політичний суб’єкт: правила взаємодії для повоєнної України".

Залежність РФ від Китаю

За його словами, на тлі того, що головним ворогом російської пропаганди стала Європа, внутрішня мобілізація в самій Росії лише тимчасово маскує системні проблеми, але не усуває їх. Усередині країни загострюються релігійні та національні процеси, зокрема зростає вплив ісламу серед молоді в національних республіках.

Юсов також звернув увагу на посилення розбіжностей між регіональними елітами, а також на накопичення соціальних та інфраструктурних проблем, які дедалі сильніше тиснуть на російську державну систему. На його думку, ці фактори здатні мати вибухові наслідки для РФ у середньостроковій перспективі.

Водночас він підкреслив, що для України всі ці процеси відбуваються ціною виснаження та втрат, адже війна триває саме на українській території. Україна, наголосив Юсов, не може дозволити собі просто чекати можливого краху Росії.

"Ми не можемо просто сидіти і чекати, коли труп Російської Федерації пропливе повз нас, через цю історичну річку... Україна і на полі бою, і в геополітичному вимірі самотужки зробила вже дуже і дуже багато. Але, звичайно, враховуючи ту саму карту, яка ще залишається у Росії, тут, безумовно, лише наших зусиль замало. І тому про це треба говорити", — додав речник ГУР.

Нагадаємо, що керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко доповів Президенту України Володимиру Зеленському про посилення співпраці Росії та Китаю.

До цього французський лідер Еммануель Макрон закликав Пекін підтримати ідею щодо тимчасового мораторію для Росії на удари по українській енергетичній інфраструктурі.