Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия все больше попадает в зависимость от Китая — ГУР

Россия все больше попадает в зависимость от Китая — ГУР

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 22:28
РФ превращается в сырьевой придаток Китая - заявление ГУР
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Экономическая зависимость Российской Федерации от Китая продолжает стремительно расти. При этом российские чиновники фактически не скрывают новой роли страны как сырьевого придатка.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время форума "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины".

Реклама
Читайте также:

Зависимость РФ от Китая

По его словам, на фоне того, что главным врагом российской пропаганды стала Европа, внутренняя мобилизация в самой России лишь временно маскирует системные проблемы, но не устраняет их. Внутри страны обостряются религиозные и национальные процессы, в частности растет влияние ислама среди молодежи в национальных республиках.

Юсов также обратил внимание на усиление разногласий между региональными элитами, а также на накопление социальных и инфраструктурных проблем, которые все сильнее давят на российскую государственную систему. По его мнению, эти факторы способны иметь взрывные последствия для РФ в среднесрочной перспективе.

В то же время он подчеркнул, что для Украины все эти процессы происходят ценой истощения и потерь, ведь война идет именно на украинской территории. Украина, подчеркнул Юсов, не может позволить себе просто ждать возможного краха России.

"Мы не можем просто сидеть и ждать, когда труп Российской Федерации проплывет мимо нас, через эту историческую реку... Украина и на поле боя, и в геополитическом измерении самостоятельно сделала уже очень и очень много. Но, конечно, учитывая ту самую карту, которая еще остается у России, здесь, безусловно, только наших усилий мало. И поэтому об этом надо говорить", — добавил представитель ГУР..

Напомним, что руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому об усилении сотрудничества России и Китая..

До этого французский лидер Эммануэль Макрон призвал Пекин поддержать идею о временном моратории для России на удары по украинской энергетической инфраструктуре.

разведка Китай Россия Андрей Юсов ГУР МО України
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации