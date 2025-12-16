РФ превращается в сырьевой придаток Китая - заявление ГУР

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Экономическая зависимость Российской Федерации от Китая продолжает стремительно расти. При этом российские чиновники фактически не скрывают новой роли страны как сырьевого придатка.

Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время форума "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины".

Реклама

Читайте также:

Зависимость РФ от Китая

По его словам, на фоне того, что главным врагом российской пропаганды стала Европа, внутренняя мобилизация в самой России лишь временно маскирует системные проблемы, но не устраняет их. Внутри страны обостряются религиозные и национальные процессы, в частности растет влияние ислама среди молодежи в национальных республиках.

Юсов также обратил внимание на усиление разногласий между региональными элитами, а также на накопление социальных и инфраструктурных проблем, которые все сильнее давят на российскую государственную систему. По его мнению, эти факторы способны иметь взрывные последствия для РФ в среднесрочной перспективе.

В то же время он подчеркнул, что для Украины все эти процессы происходят ценой истощения и потерь, ведь война идет именно на украинской территории. Украина, подчеркнул Юсов, не может позволить себе просто ждать возможного краха России.

"Мы не можем просто сидеть и ждать, когда труп Российской Федерации проплывет мимо нас, через эту историческую реку... Украина и на поле боя, и в геополитическом измерении самостоятельно сделала уже очень и очень много. Но, конечно, учитывая ту самую карту, которая еще остается у России, здесь, безусловно, только наших усилий мало. И поэтому об этом надо говорить", — добавил представитель ГУР..

Напомним, что руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому об усилении сотрудничества России и Китая..

До этого французский лидер Эммануэль Макрон призвал Пекин поддержать идею о временном моратории для России на удары по украинской энергетической инфраструктуре.