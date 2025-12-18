Переговоры Украины и Китая 18 декабря - что известно

Сергей Кислица и Лю Бинь. Фото: МИД

В четверг, 18 декабря, в Пекине состоялись украинско-китайские политические консультации с участием Первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и помощника министра иностранных дел КНР Лю Биня, который имеет ранг заместителя главы ведомства. Переговоры стали очередным шагом в поддержке регулярного политического диалога между Киевом и Пекином.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Переговоры Украины и Китая

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и наметили планы дальнейших контактов на высшем и самом высоком уровнях. Отдельное внимание было уделено возможностям углубления торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия Украины и Китая в рамках международных организаций.

Участники консультаций подтвердили, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности остается фундаментальной основой украинско-китайских отношений.

Состоялся также углубленный обмен мнениями по текущей ситуации, связанной с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, а также по международным усилиям, направленным на достижение устойчивого и долгосрочного мира.

В рамках рабочего визита в Пекин Сергей Кислица провел ряд дополнительных встреч с представителями китайских экспертно-аналитических кругов и дипломатического корпуса стран-партнеров, где обсуждались вопросы региональной и глобальной безопасности.

Переговоры Украины и Китая. Фото: МИД

Напомним, что спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что экономическая зависимость Российской Федерации от Китая продолжает стремительно расти.

А также президент США Дональд Трамп заявил, что Америка обсуждает с Китаем и Россией возможность сокращения ядерных арсеналов.