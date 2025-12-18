Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина и Китай провели переговоры в Пекине — какие результаты

Украина и Китай провели переговоры в Пекине — какие результаты

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 23:47
Переговоры Украины и Китая 18 декабря - что известно
Сергей Кислица и Лю Бинь. Фото: МИД

В четверг, 18 декабря, в Пекине состоялись украинско-китайские политические консультации с участием Первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы и помощника министра иностранных дел КНР Лю Биня, который имеет ранг заместителя главы ведомства. Переговоры стали очередным шагом в поддержке регулярного политического диалога между Киевом и Пекином.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Реклама
Читайте также:

Переговоры Украины и Китая

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и наметили планы дальнейших контактов на высшем и самом высоком уровнях. Отдельное внимание было уделено возможностям углубления торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия Украины и Китая в рамках международных организаций.

Участники консультаций подтвердили, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности остается фундаментальной основой украинско-китайских отношений.

Состоялся также углубленный обмен мнениями по текущей ситуации, связанной с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, а также по международным усилиям, направленным на достижение устойчивого и долгосрочного мира.

В рамках рабочего визита в Пекин Сергей Кислица провел ряд дополнительных встреч с представителями китайских экспертно-аналитических кругов и дипломатического корпуса стран-партнеров, где обсуждались вопросы региональной и глобальной безопасности.

Україна та Китай провели політичні консультацій
Переговоры Украины и Китая. Фото: МИД

Напомним, что спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что экономическая зависимость Российской Федерации от Китая продолжает стремительно расти.

А также президент США Дональд Трамп заявил, что Америка обсуждает с Китаем и Россией возможность сокращения ядерных арсеналов.

Китай переговоры Украина Сергей Кислица Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации