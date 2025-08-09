Відео
Україна та Європа розробили мирний план — ЗМІ розкрили деталі

Україна та Європа розробили мирний план — ЗМІ розкрили деталі

Дата публікації: 9 серпня 2025 20:08
Україна та Європа створили спільний мирний план — деталі від ЗМІ
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Україна спільно з Європою розробила свій мирний план щодо припинення війни. Зокрема, він передбачає зупинку вогню перед будь-якими новими кроками.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед європейських чиновників у суботу, 9 серпня.

Читайте також:

Мирний план України та Європи

Уряди Британії, Німеччини, Франції та Україна створили мирний план як відповідь на план російського диктатора Володимира Путіна. Вони пояснили, що він повинен стати основою для майбутніх переговорів між лідером США Дональдом Трампом та президентом країни-терористки.

План передбачає, що обмін територіями можливий лише на взаємній основі. Це означає, якщо Україна виводить війська з деяких регіонів, то РФ повинна вивести свої з інших.

Основна теза плану, який представили віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, держсекретарю Марко Рубіо, спецпредставнику Трампа в Україні Кіту Келлогу та Стіву Віткоффу, полягає в тому, що будь-які територіальні поступки з боку України мають відбуватися лише за умови надання надійних гарантій безпеки, зокрема перспективи вступу країни до НАТО.

Майбутнє України не можна обговорювати без України

За інформацією ЗМІ, план було передано США головними радниками європейських лідерів. Чиновники Європи наголосили, що майбутнє України не можна обговорювати без України.

За їхніми словами, Європа продовжить надавати Києву військову та фінансову допомогу.

Що пропонує Путін

Джерела видання розповіли, що Путін заявив Віткоффу, що погодиться на зупинку вогню, якщо Росія отримає приблизно третину східної частини Донеччини, яку контролює Україна.

Планувалося "заморозити" лінію фронту в інших регіонах, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях, які РФ також вважає своєю територією.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна не віддаватиме окупантам свою територію.

А 15 серпня відбудеться зустріч Трампа та Путіна на Алясці. Планується обговорення закінчення війни в Україні.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
