Украина и Европа создали совместный мирный план — детали от СМИ

Украина совместно с Европой разработала свой мирный план по прекращению войны. В частности, он предусматривает остановку огня перед любыми новыми шагами.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди европейских чиновников в субботу, 9 августа.

Мирный план Украины и Европы

Правительства Британии, Германии, Франции и Украины создали мирный план как ответ на план российского диктатора Владимира Путина. Они объяснили, что он должен стать основой для будущих переговоров между лидером США Дональдом Трампом и президентом страны-террористки.

План предусматривает, что обмен территориями возможен только на взаимной основе. Это означает, если Украина выводит войска из некоторых регионов, то РФ должна вывести свои из других.

Основной тезис плана, который представили вице-президенту США Джей Ди Венсу, госсекретарю Марко Рубио, спецпредставителю Трампа в Украине Киту Келлогу и Стиву Уиткоффу, заключается в том, что любые территориальные уступки со стороны Украины должны происходить только при условии предоставления надежных гарантий безопасности, в частности перспективы вступления страны в НАТО.

Будущее Украины нельзя обсуждать без Украины

По информации СМИ, план был передан США главными советниками европейских лидеров. Чиновники Европы подчеркнули, что будущее Украины нельзя обсуждать без Украины.

По их словам, Европа продолжит оказывать Киеву военную и финансовую помощь.

Что предлагает Путин

Источники издания рассказали, что Путин заявил Уиткоффу, что согласится на остановку огня, если Россия получит примерно треть восточной части Донецкой области, которую контролирует Украина.

Планировалось "заморозить" линию фронта в других регионах, в частности в Запорожской и Херсонской областях, которые РФ также считает своей территорией.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна не будет отдавать оккупантам свою территорию.

А 15 августа состоится встреча Трампа и Путина на Аляске. Планируется обсуждение окончания войны в Украине.