Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна та Британія запустили ініціативу з виробництва дронів

Україна та Британія запустили ініціативу з виробництва дронів

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 11:45
Україна та Велика Британія розпочинають спільне виробництво дронів
Зустріч представників України та Великої Британії. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
Ключові моменти Виробництво дронів між Україною та Великою Британією

Україна та Велика Британія домовилися про старт ініціативи зі спільного виробництва дронів. Це дозволить розширити використання інноваційних технологій, наростити обсяги виробництва і поглибити співпрацю між оборонними галузями.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook у вівторок, 24 червня.

Реклама
Читайте також:

Виробництво дронів між Україною та Великою Британією

Домовленості досягли Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Стармер та Зеленський
Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

В рамках ініціативи перші три роки британська сторона буде фінансувати закупівлю цілого спектра українських дронів. Вони виготовлятимуться у Великій Британії.

У результаті британські оборонні підприємства отримають можливість оперативно розробляти та серійно виготовляти найновітніші безпілотні системи.

"Поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Водночас після її закінчення Великобританія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники", — розповів Умєров.

Він подякував британському уряду, міністру оборони та народу за системну підтримку на десятиріччя вперед.

null
Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 червня Зеленський зустрівся зі Стармером у Великій Британії. Вони поспілкувалися з українськими захисниками.

Крім того, глава держави провів зустріч зі спікером Палати громад Ліндсі Гойлом і спікером Палати лордів Джоном Макфолом.

Володимир Зеленський Великобританія Україна дрони Кір Стармер Рустем Умєров
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації