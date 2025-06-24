Україна та Велика Британія розпочинають спільне виробництво дронів

Зустріч представників України та Великої Британії. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Україна та Велика Британія домовилися про старт ініціативи зі спільного виробництва дронів. Це дозволить розширити використання інноваційних технологій, наростити обсяги виробництва і поглибити співпрацю між оборонними галузями.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Facebook у вівторок, 24 червня.

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Домовленості досягли Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Кір Стармер та Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

В рамках ініціативи перші три роки британська сторона буде фінансувати закупівлю цілого спектра українських дронів. Вони виготовлятимуться у Великій Британії.

У результаті британські оборонні підприємства отримають можливість оперативно розробляти та серійно виготовляти найновітніші безпілотні системи.

"Поки йде війна, вся продукція спрямовуватиметься для потреб Сил оборони. Водночас після її закінчення Великобританія та Україна розподілятимуть між собою вироблені безпілотники", — розповів Умєров.

Він подякував британському уряду, міністру оборони та народу за системну підтримку на десятиріччя вперед.

Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 червня Зеленський зустрівся зі Стармером у Великій Британії. Вони поспілкувалися з українськими захисниками.

Крім того, глава держави провів зустріч зі спікером Палати громад Ліндсі Гойлом і спікером Палати лордів Джоном Макфолом.