Украина и Великобритания начинают совместное производство дронов

Встреча представителей Украины и Великобритании. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Украина и Великобритания договорились о старте инициативы по совместному производству дронов. Это позволит расширить использование инновационных технологий, нарастить объемы производства и углубить сотрудничество между оборонными отраслями.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook во вторник, 24 июня.

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Договоренности достигли Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кир Стармер и Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

В рамках инициативы первые три года британская сторона будет финансировать закупку целого спектра украинских дронов. Они будут изготавливаться в Великобритании.

В результате британские оборонные предприятия получат возможность оперативно разрабатывать и серийно производить новейшие беспилотные системы.

"Пока идет война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны. В то же время после ее окончания Великобритания и Украина будут распределять между собой произведенные беспилотники", — рассказал Умеров.

Он поблагодарил британское правительство, министра обороны и народ за системную поддержку на десятилетия вперед.

Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, 23 июня Зеленский встретился со Стармером в Великобритании. Они пообщались с украинскими защитниками.

Кроме того, глава государства провел встречу со спикером Палаты общин Линдси Гойлом и спикером Палаты лордов Джоном Макфолом.