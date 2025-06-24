Украина и Великобритания начинают совместное производство дронов

Украина и Британия запустили инициативу по производству дронов
Украина и Великобритания договорились о старте инициативы по совместному производству дронов. Это позволит расширить использование инновационных технологий, нарастить объемы производства и углубить сотрудничество между оборонными отраслями.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook во вторник, 24 июня.
Производство дронов между Украиной и Великобританией
Договоренности достигли Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
В рамках инициативы первые три года британская сторона будет финансировать закупку целого спектра украинских дронов. Они будут изготавливаться в Великобритании.
В результате британские оборонные предприятия получат возможность оперативно разрабатывать и серийно производить новейшие беспилотные системы.
"Пока идет война, вся продукция будет направляться для нужд Сил обороны. В то же время после ее окончания Великобритания и Украина будут распределять между собой произведенные беспилотники", — рассказал Умеров.
Он поблагодарил британское правительство, министра обороны и народ за системную поддержку на десятилетия вперед.
Напомним, 23 июня Зеленский встретился со Стармером в Великобритании. Они пообщались с украинскими защитниками.
Кроме того, глава государства провел встречу со спикером Палаты общин Линдси Гойлом и спикером Палаты лордов Джоном Макфолом.
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