Україна та Австралія підписали безпекову угоду та посилять співпрацю

Володимир Зеленський. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі під час зустрічі підписали двосторонню безпекову угоду. Документ передбачає розвиток співпраці між країнами у сфері безпеки, спільного виробництва та торгівлі.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Україна та Австралія підписали двосторонню угоду

За словами Зеленського, домовленості стосуються не лише періоду війни, а й подальшої співпраці між Україною та Австралією.

"Це не лише про час війни. Це про довгострокову, тривалу угоду", — заявив Зеленський.

Окремо сторони домовилися про співпрацю у сфері дронів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над забезпеченням безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі. Водночас Київ очікує від Росії реальних кроків до деескалації.