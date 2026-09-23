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Головна Новини дня Україна та Австралія домовилися про співпрацю у сфері дронів

Україна та Австралія домовилися про співпрацю у сфері дронів

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23 вересня 2026 21:03
Україна та Австралія підписали безпекову угоду та посилять співпрацю
Володимир Зеленський. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі під час зустрічі підписали двосторонню безпекову угоду. Документ передбачає розвиток співпраці між країнами у сфері безпеки, спільного виробництва та торгівлі.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Україна та Австралія підписали двосторонню угоду

За словами Зеленського, домовленості стосуються не лише періоду війни, а й подальшої співпраці між Україною та Австралією.

"Це не лише про час війни. Це про довгострокову, тривалу угоду", — заявив Зеленський.

Окремо сторони домовилися про співпрацю у сфері дронів.

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Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі також оголосив про додаткові 60 млн доларів підтримки Україні. Йдеться, зокрема, про військову та гуманітарну допомогу.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський 23 вересня виступив на Шостому саміті Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку, де заявив про кризу довіри до міжнародного права. Глава держави наголосив, що Україна прагне зберегти його реальну силу, оскільки від дієвості міжнародних норм залежить ставлення світу до цінності людського життя.

Як повідомляли Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова працювати над забезпеченням безпечного судноплавства та продовольчої безпеки в Чорному морі. Водночас Київ очікує від Росії реальних кроків до деескалації.

Володимир Зеленський Австралія дрони допомога війна в Україні
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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