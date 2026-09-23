Украина и Австралия подписали соглашение о безопасности и намерены укрепить сотрудничество

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Австралии Энтони Албенизи подписали во время встречи двустороннее соглашение о безопасности. Документ предусматривает развитие сотрудничества между странами в сфере безопасности, совместного производства и торговли.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Украина и Австралия подписали двустороннее соглашение

По словам Зеленского, договоренности касаются не только периода войны, но и дальнейшего сотрудничества между Украиной и Австралией.

"Речь идет не только о военном времени. Это долгосрочное, прочное соглашение", — заявил Зеленский.

Отдельно стороны договорились о сотрудничестве в сфере дронов.

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Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи также объявил о выделении дополнительных 60 млн долларов на поддержку Украины. Речь идет, в частности, о военной и гуманитарной помощи.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский 23 сентября выступил на Шестом саммите Международной Крымской платформы в Нью-Йорке, где заявил о кризисе доверия к международному праву. Глава государства подчеркнул, что Украина стремится сохранить реальную силу международного права, поскольку от эффективности международных норм зависит отношение мира к ценности человеческой жизни.

Как сообщали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова работать над обеспечением безопасного судоходства и продовольственной безопасности в Черном море. В то же время Киев ожидает от России реальных шагов по деэскалации.