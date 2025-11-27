Відео
Головна Новини дня Україна стає ближчою до стандартів НАТО — голова МЗС Латвії

Україна стає ближчою до стандартів НАТО — голова МЗС Латвії

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 15:35
Латвія посилює підтримку України - Байба Браже
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Фото: Укрінформ

Україна продовжує зміцнювати свою операційну сумісність із країнами НАТО — незалежно від того, яке рішення щодо її членства буде ухвалене в майбутньому. Члени Альянсу надають незмінну підтримку.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Латвія посилює підтримку України

За словами Браже, Латвія вже спрямувала понад пів мільярда євро на посилення обороноздатності України та зміцнення її енергетичної безпеки. Країна активно долучається до ініціативи PURL, бере участь у кількох проєктах із передачі технологій та підтримує дронову коаліцію, для якої планує виділити ще кілька мільйонів доларів.

Лише два дні тому Латвія перерахувала 5 мільйонів євро на реабілітацію українських військових. Крім того, країна продовжує тренувати бійців ЗСУ та вже відкрила перший військовий госпіталь, створений за стандартами НАТО.

Байба Браже наголосила, що Україна впевнено наближається до повної операційної сумісності з партнерами Альянсу — важливого етапу, який зміцнює її позиції на міжнародній арені та посилює оборонні можливості.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про нові домовленості з Латвією щодо виробництва та постачання дронів. Він зазначив, що Латвія передала Україні 12 тисяч безпілотників.

А наприкінці вересня 2025 року російські винищувачі наблизилися до Латвії.

війна НАТО Латвія технології війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
