Латвия усиливает поддержку Украины - Байба Браже

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Фото: Укринформ

Украина продолжает укреплять свою операционную совместимость со странами НАТО - независимо от того, какое решение о ее членстве будет принято в будущем. Члены Альянса оказывают неизменную поддержку.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

По словам Браже, Латвия уже направила более полумиллиарда евро на усиление обороноспособности Украины и укрепление ее энергетической безопасности. Страна активно присоединяется к инициативе PURL, участвует в нескольких проектах по передаче технологий и поддерживает беспилотную коалицию, для которой планирует выделить еще несколько миллионов долларов.

Только два дня назад Латвия перечислила 5 миллионов евро на реабилитацию украинских военных. Кроме того, страна продолжает тренировать бойцов ВСУ и уже открыла первый военный госпиталь, созданный по стандартам НАТО.

Байба Браже подчеркнула, что Украина уверенно приближается к полной операционной совместимости с партнерами Альянса — важного этапа, который укрепляет ее позиции на международной арене и усиливает оборонные возможности.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о новых договоренностях с Латвией по производству и поставке дронов. Он отметил, что Латвия передала Украине 12 тысяч беспилотников.

А в конце сентября 2025 года российские истребители приблизились к Латвии.