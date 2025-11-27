Видео
Україна
Украина становится ближе к стандартам НАТО — глава МИД Латвии

Украина становится ближе к стандартам НАТО — глава МИД Латвии

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 15:35
Латвия усиливает поддержку Украины - Байба Браже
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Фото: Укринформ

Украина продолжает укреплять свою операционную совместимость со странами НАТО - независимо от того, какое решение о ее членстве будет принято в будущем. Члены Альянса оказывают неизменную поддержку.

Об этом заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Латвия усиливает поддержку Украины

По словам Браже, Латвия уже направила более полумиллиарда евро на усиление обороноспособности Украины и укрепление ее энергетической безопасности. Страна активно присоединяется к инициативе PURL, участвует в нескольких проектах по передаче технологий и поддерживает беспилотную коалицию, для которой планирует выделить еще несколько миллионов долларов.

Только два дня назад Латвия перечислила 5 миллионов евро на реабилитацию украинских военных. Кроме того, страна продолжает тренировать бойцов ВСУ и уже открыла первый военный госпиталь, созданный по стандартам НАТО.

Байба Браже подчеркнула, что Украина уверенно приближается к полной операционной совместимости с партнерами Альянса — важного этапа, который укрепляет ее позиции на международной арене и усиливает оборонные возможности.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о новых договоренностях с Латвией по производству и поставке дронов. Он отметил, что Латвия передала Украине 12 тысяч беспилотников.

А в конце сентября 2025 года российские истребители приблизились к Латвии.

война НАТО Латвия технологии война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
