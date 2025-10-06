Відео
Україна
Головна Новини дня Україна швидше усуває наслідки атак на енергетику — експерт

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 13:50
Є позитивні зміни щодо усування наслідків атак РФ на енергетику
Енергетики ремонтують електромережі. Фото: slovoidilo.ua

Заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів Андрій Закревський заявив про позитивні зрушення щодо усування наслідків атак Росії на енергетичну та газову інфраструктуру України. За його словами, усування наслідків пришвидшилося.

Про це Андрій Закревський сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 6 жовтня.

Андрій Закревський зазначив, що Україна стала швидше усувати наслідки атак на енергетичну та газову інфраструктуру.

Зокрема, він додав, що вперше за всю історію незалежності підготовка до опалювального сезону почалась ще навесні. Такий ранній старт дозволив відновлювати енергетику краще, ніж зазвичай.

"Зараз вперше інтенсивна підготовка до опалювального сезону почалася ще навесні. І є позитивні речі, пов'язані зі скороченням реакції уряду на ці атаки", — зауважив експерт.

Крім того, представник Асоціації енергетичних і природних ресурсів сказав:

"Крім ІПСО російського, я не бачу, щоб були якісь проблеми. Ми бачимо, як повертаються зараз до тепла та до електроенергії оці 60 тисяч абонентів, про яких ці ж іпсошники говорили. Є реальний факт, що зараз "лікування" відбувається дуже швидко. Попри те, що удари стають все сильніше, наша реакція стала швидшою".

Водночас він наголосив, що розмежування прифронтових і тилових областей дало змогу оперативніше реагувати на борги, обстріли та спрямування ресурсів.

Раніше ми інформували, що в ніч проти 5 жовтня російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Також ми повідомляли, що внаслідок масованого удару РФ по Львову зникло світло.

обстріли війна в Україні енергетика Росія відключення світла світло
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
