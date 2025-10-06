Есть положительные изменения по устранению последствий атак РФ на энергетику

Энергетики ремонтируют электросети. Фото: slovoidilo.ua

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский заявил о положительных сдвигах по устранению последствий атак России на энергетическую и газовую инфраструктуру Украины. По его словам, устранение последствий ускорилось.

Об этом Андрей Закревский сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 октября.

Украина ускорила устранение последствий атак РФ на энергетику

Андрей Закревский отметил, что Украина стала быстрее устранять последствия атак на энергетическую и газовую инфраструктуру.

В частности, он добавил, что впервые за всю историю независимости подготовка к отопительному сезону началась еще весной. Такой ранний старт позволил восстанавливать энергетику лучше, чем обычно.

"Сейчас впервые интенсивная подготовка к отопительному сезону началась еще весной. И есть положительные вещи, связанные с сокращением реакции правительства на эти атаки", — отметил эксперт.

Кроме того, представитель Ассоциации энергетических и природных ресурсов сказал:

"Кроме ИПСО российского, я не вижу, чтобы были какие-то проблемы. Мы видим, как возвращаются сейчас к теплу и к электроэнергии эти 60 тысяч абонентов, о которых эти же ипсошники говорили. Есть реальный факт, что сейчас "лечение" происходит очень быстро. Несмотря на то, что удары становятся все сильнее, наша реакция стала быстрее".

В то же время он отметил, что разграничение прифронтовых и тыловых областей позволило оперативно реагировать на долги, обстрелы и направление ресурсов.

Ранее мы информировали, что в ночь на 5 октября российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины.

