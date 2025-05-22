Україна пропонує обмін засуджених колаборантів на українців у неволі

Колаборанти та зрадники, які відбувають покарання у в'язниці. Фото: єПитання/youtube.com

Україна в рамках державного проєкту "Хочу к своим" вкотре офіційно звертається до російської сторони з пропозицією: організувати виїзд зрадників у РФ в обмін на українців, яких утримують у полоні в російських тюрмах. Всі вони "добровольці" і відкрито називають Росію "своєю". Та, попри це, "свої" досі не забирають їх назад.

Про це йдеться у повідомленні проєкту на каналі у Telegram.

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Як зазначається у повідомленні проєкту "Хочу к своим", в російських медіа та заявах окремих депутатів Держдуми останнім часом активізувалася тема українських колаборантів, засуджених за державну зраду. Ця раптова "турбота" може свідчити про те, що Кремль нарешті почав серйозно розглядати можливість прийому своїх агентів в обмін на повернення українців з російської неволі.

Напередодні анонсованих переговорів у Стамбулі один із депутатів Держдуми публічно звернувся до голови російської делегації Володимира Мединського з листом, в якому просив "взяти до уваги драматичну ситуацію" так званих "політичних в'язнів" в Україні. Йдеться про осіб, які передавали координати для російських обстрілів, а тепер засуджені українськими судами за державну зраду.

"Політичними в'язнями" він називає засуджених за державну зраду громадян нашої держави, які працювали на ворога, а тепер відбувають покарання за ґратами. Згодом той же московський депутат назвав вироки українським громадянам, які, до прикладу, надавали російським військам координати цілей для ракетних ударів, "репресіями", — пояснили у повідомленні.

Україна, як наголошується в офіційних повідомленнях, не вдається до репресій і не перешкоджає виїзду таких осіб до країни-агресора — навпаки, вже майже рік працює державний проєкт "Хочу к своим".

У його рамках три сотні засуджених колаборантів дали згоду на оприлюднення своїх профілів, відкрито заявивши про бажання виїхати до Росії. Вони сподіваються, що це допоможе пришвидшити їхній обмін на українських військовополонених та цивільних заручників, які перебувають у російських тюрмах.

Втім, попри таку "відданість" колаборантів, станом на 22 травня 2025 року Росія забрала лише одного з них. Решта, зокрема як ті, хто публічно заявив про себе, так і ті, хто залишився поза межами відкритої бази, досі чекають реакції Росії.

Нагадаємо, в Україні готуються до масштабного обміну полоненими з Росією у форматі 1000 на на 1000.

За останніми даними в Росії в полоні перебуває щонайменше 18 тисяч українців, хоча реальна кількість невідома.

Додамо, що в Україні російські полонені мають можливість ходити на роботу та заробляти кошти, які потім можуть витрачати на власні потреби — відома сума "зарплат".