Украина предлагает обмен осужденных коллаборационистов на украинцев в неволе

Коллаборационисты и предатели, отбывающие наказание в тюрьме. Фото: єПитання/youtube.com

Украина в рамках государственного проекта "Хочу к своим" в очередной раз официально обращается к российской стороне с предложением организовать выезд предателей в РФ в обмен на украинцев, которых удерживают в плену в российских тюрьмах. Все они "добровольцы" и открыто называют Россию "своей". Но, несмотря на это, "свои" до сих пор не забирают их обратно.

Об этом говорится в сообщении проекта на канале в Telegram.

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Кремль заинтересовался предложением обменять коллаборационистов на пленных украинцев, но есть нюанс

Как отмечается в сообщении проекта "Хочу к своим", в российских медиа и заявлениях отдельных депутатов Госдумы в последнее время активизировалась тема украинских коллаборационистов, осужденных за государственную измену. Эта внезапная "забота" может свидетельствовать о том, что Кремль наконец-то начал серьезно рассматривать возможность приема своих агентов в обмен на возвращение украинцев из российской неволи.

Накануне анонсированных переговоров в Стамбуле один из депутатов Госдумы публично обратился к главе российской делегации Владимиру Мединскому с письмом, в котором просил "принять во внимание драматическую ситуацию" так называемых "политических заключенных" в Украине. Речь идет о лицах, которые передавали координаты для российских обстрелов, а теперь осуждены украинскими судами за государственную измену.

"Политическими заключенными" он называет осужденных за государственную измену граждан нашего государства, которые работали на врага, а теперь отбывают наказание за решеткой. Впоследствии тот же московский депутат назвал приговоры украинским гражданам, которые, к примеру, предоставляли российским войскам координаты целей для ракетных ударов, — "репрессиями", — пояснили в сообщении.

Украина, как отмечается в официальных сообщениях, не прибегает к репрессиям и не препятствует выезду таких лиц в страну-агрессор — наоборот, уже почти год работает государственный проект "Хочу к своим".

В его рамках три сотни осужденных коллаборационистов дали согласие на обнародование своих профилей, открыто заявив о желании выехать в Россию. Они надеются, что это поможет ускорить их обмен на украинских военнопленных и гражданских заложников, находящихся в российских тюрьмах.

Впрочем, несмотря на такую "преданность" коллаборационистов, по состоянию на 22 мая 2025 года Россия забрала только одного из них. Остальные, в частности как те, кто публично заявил о себе, так и те, кто остался за пределами открытой базы, до сих пор ждут реакции России.

Напомним, в Украине готовятся к масштабному обмену пленными с Россией в формате 1000 на 1000.

По последним данным в России в плену находится не менее 18 тысяч украинцев, хотя реальное количество неизвестно.

Добавим, что в Украине российские пленные имеют возможность ходить на работу и зарабатывать деньги, которые потом могут тратить на собственные нужды — известна сумма "зарплат".