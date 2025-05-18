Триває робота над обміном 1000 на 1000 — в Міноборони поділилися деталями

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що триває робота над обміном військовополоненими з Росією. Йдеться про формат 1000 на 1000.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у неділю, 18 травня.

Реклама

Читайте також:

Обмін 1000 на 1000

"Сьогодні за дорученням Президента України Володимира Зеленського провели засідання Ради Координаційного штабу з питань військовополонених", — зазначив Умєров.

Рада Коордштабу з питань військовополонених. Фото: Міноборони

Так, за результатами перемовин у Стамбулі сторонам вдалося досягти домовленості про обмін 1000 на 1000. За словами міністра, це непростий і чутливий процес, який вимагає чіткої координації всіх держструктур.

Тому сьогодні Рада Координаційного штабу, яка об'єднує Міноборони, ГУР, СБУ, СЗР, МВС та Офіс Омбудсмана зібралася для узгодження спільного плану дії, аби якнайшвидше реалізувати обмін.

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Міноборони

"Про напрацьовані рішення, за результатами сьогоднішнього засідання, вже завтра доповімо президенту", — додав Умєров.

Він запевнив, на цьому не планують зупинятися — Україна послідовно виступає за обмін "всіх на всіх" та рухається далі, аби звільнити всіх військовополонених.

Крім того, в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Умєров нагадав про політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях у Криму за свою позицію та непокору.

Скриншот допису Міноборони

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов розповів, коли може відбутися масштабний обмін полоненими з Росією.

Також в СБУ повідомили про підготовку до найбільшого від початку повномасштабного вторгнення РФ обміну полоненими.