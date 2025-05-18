Идет работа над обменом 1000 на 1000 - в Минобороны поделились деталями

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что продолжается работа над обменом военнопленными с Россией. Речь идет о формате 1000 на 1000.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в воскресенье, 18 мая.

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Обмен 1000 на 1000

"Сегодня, по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, провели заседание Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных", — отметил Умеров.

Совет Коордштаба по вопросам военнопленных. Фото: Минобороны

Так, по результатам переговоров в Стамбуле сторонам удалось достичь договоренности об обмене 1000 на 1000. По словам министра, это непростой и чувствительный процесс, который требует четкой координации всех госструктур.

Поэтому сегодня Совет Координационного штаба, который объединяет Минобороны, ГУР, СБУ, СВР, МВД и Офис Омбудсмана собрался для согласования совместного плана действий, чтобы как можно быстрее реализовать обмен.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Минобороны

"О наработанных решениях, по результатам сегодняшнего заседания, уже завтра доложим президенту", — добавил Умеров.

Он заверил, на этом не планируют останавливаться — Украина последовательно выступает за обмен "всех на всех" и движется дальше, чтобы освободить всех военнопленных.

Кроме того, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Умеров напомнил о политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах в Крыму за свою позицию и неповиновение.

Скриншот поста Минобороны

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, когда может состояться масштабный обмен пленными с Россией.

Также в СБУ сообщили о подготовке к крупнейшему с начала полномасштабного вторжения РФ обмену пленными.