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Головна Новини дня Україна прискорила розгляд заяв для експорту озброєння в межах Drone Deal

Україна прискорила розгляд заяв для експорту озброєння в межах Drone Deal

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 01:20
Умєров заявив, що Україна запровадила Fast Track для експорту озброєння в межах Drone Deal
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: rnbo.gov.ua

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Україна запровадила Fast Track для експорту озброєння в межах Drone Deal. Це рішення скоротить термін розгляду експортних заявок з 90 до 30 днів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт РБНО.

Що сказав Умєров про Fast Track для експорту українського озброєння

"Презентували представникам українського ОПК як буде працювати Drone Deal з новою постановою по fast track експорту української зброї", — йдеться у повідомленні.

За словами Умєрова, наразі вже підписано 6 угод. Водночас ще понад 20 країн працюють над приєднанням до цієї моделі.

Він розповів, що кожна угода розрахована на 10 років і передбачає експорт виробництва та технологій, а також розвиток оборонної кооперації.

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Як зазначив секретар РНБО, Drone Deal поєднує чотири ключові напрями:

  • експертну безпекову допомогу (мова про консультації та аналітику українських військових в країнах-партнерах);
  • експорт перевірених у бойових діях рішень;
  • локалізація виробництва на території партнерів у форматах Build with Ukraine та Build in Ukraine;
  • І спецпроєкти у таких сферах як кіберспівпраця, захист критичної інфраструктури, супутникові проєкти і не тільки.

"Щоб все працювало швидко та просто, ми прийняли постанову Fast Track для Drone Deal. Термін розгляду експортних заявок скорочується з 90 до 30 днів для товарів, які не входять в перелік критичної продукції", — сказано у дописі.

Резюмуючи Умєров додав, що оборонні технології мають не лише працювати на посилення української армії, але й ставати основою нової архітектури безпеки разом із міжнародними партнерами України.

Як повідомляли Новини.LIVE, 1 липня очільниця Кабміну Юлія Свириденко заявила, що Україна запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій. Вона наголосила, що кожен контракт має працювати на сильне оборонне виробництво в Україні та більше власної зброї для війська.

Також ми писали, за словами єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, український оборонно-промисловий комплекс є одним із найсильніших та найінноваційніших у світі.

зброя експорт Рустем Умєров
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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