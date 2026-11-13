Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор. Фото: Новини.LIVE

Україна продовжує працювати над посиленням міжнародних санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через його участь у війні на боці Росії. Українські дипломати порушують це питання перед партнерами в країнах перебування. Водночас Білорусь поглиблює військову інтеграцію з Росією, що створює додаткові загрози для України.

Про це заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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Україна працює над посиленням санкцій проти Білорусі

Журналістка поцікавилася, чи може Україна ініціювати посилення міжнародних санкцій проти білоруського військово-промислового комплексу, зокрема підприємств, які виконують російські оборонні замовлення.

Ярослав Чорногор наголосив, що українська сторона постійно працює над цим питанням. За його словами, дипломати України в країнах перебування звертаються до партнерів із закликом посилити санкційний режим проти режиму Олександра Лукашенка через його участь у війні на боці Росії:

"Україна працює над цим постійно. Наші дипломати в країнах перебування звертаються до партнерів щодо посилення санкційного режиму проти режиму Лукашенка саме через його участь у війні на боці Росії".

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Як посилюється мілітаризація Білорусі

Окремо журналістка запитала дипломата про темпи мілітаризації Білорусі та посилення її військової інтеграції з Росією.

Чорногор підтвердив, що Україна спостерігає за цими процесами. Він звернув увагу на поглиблення інтеграції Білорусі в російську військову систему та зазначив, що тісний взаємозв'язок між двома державами підтверджує і сам Лукашенко:

"Ми бачимо й спостерігаємо посилення мілітаризації Білорусі та її інтеграції в російську агресивну військову систему. Ми навіть чуємо це з уст Лукашенка, який підтверджує тісний взаємозв'язок між Росією та Білоруссю".

Які військові загрози становить Білорусь для України

Також журналістка попросила Чорногора окреслити, у яких саме сферах може посилюватися військова співпраця Білорусі з Росією та на які ризики Україні варто звертати увагу.

За словами дипломата, Росія та режим Лукашенка посилюють співпрацю у сфері ракетних комплексів. Крім того, Білорусь виявляє бажання долучитися до процесів підготовки та виробництва безпілотних систем. Серед актуальних загроз Чорногор також назвав ретранслятори та надання білоруських комунікаційних ресурсів для посилення російських ударів по Україні.

"Ми чітко бачимо, що Росія разом із режимом Лукашенка посилює співпрацю у сфері ракетних комплексів. Також ми бачимо бажання Білорусі долучитися до процесу підготовки та виробництва безпілотних систем.

Це ті загрози, які зараз актуальні. Крім того, йдеться про ретранслятори та надання власних комунікаційних ресурсів для посилення російських ударів по Україні", — резюмував посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор.

Новини.LIVE інформували, що Росія продовжує використовувати ретранслятори на території Білорусі для підтримки безпілотників під час атак по Україні. Водночас російські війська не перекидають до країни додаткові підрозділи, а білоруська армія не нарощує присутність біля українського кордону. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, Лукашенко уникає прямої участі у війні, але продовжує допомагати Росії атакувати Україну.

Новини.LIVE писали, що на північному кордоні України не фіксують формування російсько-білоруських ударних угруповань для можливого наступу. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, у Білорусі наразі недостатньо російських військ для створення такого угруповання, а білоруська армія не стягує сили до кордону. Водночас Мінськ продовжує допомагати РФ у війні, зокрема забезпечуючи роботу ретрансляторів для російських ударних засобів.