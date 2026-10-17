Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на північному кордоні не фіксується створення російсько-білоруських ударних угруповань для повторного вторгнення. За його словами, у Білорусі наразі немає необхідної кількості російських військ для формування реального наступального угруповання.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі "Ми — Україна", передає Новини.LIVE.

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Наступ з півночі

"Підрозділів Російської Федерації у великій і достатній кількості, які могли б формувати навіть якесь угрупування на території Білорусі, на щастя немає. Як, власне, і Білорусь не формує у напрямку нашого кордону своїх ударних угрупувань", — зазначив Демченко.

Водночас він нагадав, що Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Зокрема, йдеться про ретранслятори, які підживлюють сигнал для російських ударних повітряних засобів. Внаслідок цього часто маршрути прокладаються вздовж кордону з Білоруссю.

"Більшість особового складу ДПСУ, яка також знаходиться на кордоні з Білоруссю, має бойовий досвід, отриманий безпосередньо в боях на фронті. Тому у нас не повинно стояти питання: відкривати вогонь чи не відкривати, якщо з території Білорусі будуть якісь кроки щодо руху", — наголосив Демченко.

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Як писали Новини.LIVE, 11 жовтня в Білорусі розпочалися військові навчання за участю представників п’яти держав, серед яких Росія. До маневрів залучили понад 1500 військових, більш ніж 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також приблизно 80 безпілотників.

Раніше Демченко повідомляв, що на території Білорусі час від часу активуються ретранслятори, що посилюють сигнал для російських безпілотників. Водночас українські прикордонники наразі не спостерігають поблизу білоруського кордону скупчення військових підрозділів або переміщення військової техніки.