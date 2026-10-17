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Главная Новости дня Демченко: РФ и Беларусь не формируют ударные группировки на севере

Демченко: РФ и Беларусь не формируют ударные группировки на севере

Ua ru
17 октября 2026 19:06
ГПСУ оценила угрозу повторного наступления с Беларуси facebook.com/andriy.demchenko.2025
Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко. Фото: facebook.com/andriy.demchenko.2025

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что на северной границе не фиксируется формирование российско-белорусских ударных группировок для повторного вторжения. По его словам, в Беларуси пока нет необходимого количества российских войск для формирования реальной наступательной группировки.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире программы "Мы — Украина", передает Новини.LIVE.

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Наступление с севера

"Подразделений Российской Федерации в большом и достаточном количестве, которые могли бы формировать даже какую-то группировку на территории Беларуси, к счастью, нет. Как, собственно, и Беларусь не формирует в направлении нашей границы своих ударных группировок", — отметил Демченко.

В то же время он напомнил, что Беларусь продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. В частности, речь идет о ретрансляторах, которые усиливают сигнал для российских ударных воздушных средств. В результате этого маршруты часто прокладываются вдоль границы с Беларусью.

"Большинство личного состава ГПСУ, которая также находится на границе с Беларусью, имеет боевой опыт, полученный непосредственно в боях на фронте. Поэтому у нас не должно стоять вопрос: открывать огонь или не открывать, если с территории Беларуси будут какие-либо действия, связанные с передвижением", — подчеркнул Демченко.

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Как писали Новини.LIVE, 11 октября в в Беларуси начались военные учения с участием представителей пяти государств, в числе которых Россия. К маневрам привлекли более 1500 военнослужащих, более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также примерно 80 беспилотников.

Ранее Демченко сообщал, что на территории Беларуси время от времени активируются ретрансляторы, усиливающие сигнал для российских беспилотников. В то же время украинские пограничники пока не наблюдают вблизи белорусской границы скопления воинских подразделений или перемещения военной техники.

война Украина Беларусь Россия ГПСУ Андрей Демченко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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