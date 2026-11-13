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Украина работает над этим: Черногор о введении санкций против Беларуси

Ua ru
13 ноября 2026 11:27
Украина работает над ужесточением санкций против Беларуси Новини.LIVE
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ярослав Черногор. Фото: Новини.LIVE

Украина продолжает работать над ужесточением международных санкций против режима самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко из-за его участия в войне на стороне России. Украинские дипломаты поднимают этот вопрос перед партнёрами в странах пребывания. В то же время Беларусь углубляет военную интеграцию с Россией, что создает дополнительные угрозы для Украины.

Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ярослав Черногор в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Украина работает над ужесточением санкций против Беларуси

Журналистка поинтересовалась, может ли Украина инициировать ужесточение международных санкций против белорусского военно-промышленного комплекса, в частности предприятий, выполняющих российские оборонные заказы.

Ярослав Черногор подчеркнул, что украинская сторона постоянно работает над этим вопросом. По его словам, дипломаты Украины в странах пребывания обращаются к партнерам с призывом усилить санкционный режим против режима Александра Лукашенко из-за его участия в войне на стороне России:

"Украина постоянно работает над этим. Наши дипломаты в странах пребывания обращаются к партнерам с просьбой ужесточить санкционный режим против режима Лукашенко именно из-за его участия в войне на стороне России".

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Как усиливается милитаризация Беларуси

Отдельно журналистка спросила дипломата о темпах милитаризации Беларуси и усилении её военной интеграции с Россией.

Черногор подтвердил, что Украина следит за этими процессами. Он обратил внимание на углубление интеграции Беларуси в российскую военную систему и отметил, что тесную взаимосвязь между двумя государствами подтверждает и сам Лукашенко:

"Мы видим и наблюдаем усиление милитаризации Беларуси и ее интеграции в агрессивную российскую военную систему. Мы даже слышим это из уст Лукашенко, который подтверждает тесную взаимосвязь между Россией и Беларусью".

Какие военные угрозы представляет Беларусь для Украины

Также журналистка попросила Черногора обозначить, в каких именно сферах может усилиться военное сотрудничество Беларуси с Россией и на какие риски Украине стоит обратить внимание.

По словам дипломата, Россия и режим Лукашенко укрепляют сотрудничество в сфере ракетных комплексов. Кроме того, Беларусь проявляет желание присоединиться к процессам подготовки и производства беспилотных систем. Среди актуальных угроз Черногор также назвал ретрансляторы и предоставление белорусских коммуникационных ресурсов для усиления российских ударов по Украине.

"Мы ясно видим, что Россия вместе с режимом Лукашенко усиливает сотрудничество в сфере ракетных комплексов. Также мы видим стремление Беларуси присоединиться к процессу подготовки и производства беспилотных систем.

Это те угрозы, которые сейчас актуальны. Кроме того, речь идет о ретрансляторах и предоставлении собственных коммуникационных ресурсов для усиления российских ударов по Украине", — резюмировал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ярослав Черногор.

Новини.LIVE сообщали, что Россия продолжает использовать ретрансляторы на территории Беларуси для поддержки беспилотников во время атак на Украину. В то же время российские войска не перебрасывают в страну дополнительные подразделения, а белорусская армия не наращивает присутствие у украинской границы. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, Лукашенко избегает прямого участия в войне, но продолжает помогать России атаковать Украину.

Новини.LIVE писали, что на северной границе Украины не фиксируется формирование российско-белорусских ударных группировок для возможного наступления. По словам пресс-секретаря ГПСУ Андрея Демченко, в Беларуси пока недостаточно российских войск для создания такой группировки, а белорусская армия не стягивает силы к границе. В то же время Минск продолжает помогать РФ в войне, в частности обеспечивая работу ретрансляторов для российских ударных средств.

Александр Лукашенко владимир путин Минск Беларусь война в Украине Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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