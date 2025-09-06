Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна повернула з окупації велику групу дітей

Україна повернула з окупації велику групу дітей

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 02:30
Єрмак заявив, що Україна повернула з окупацію групу дітей
Повернення в Україну. Фото ілюстративне: Дмитро Лубінець

Україні вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. Це відбулося у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про повернених дітей додому

За словами Єрмака, діти, яких повернули, за роки окупації вони пережили утиски, примус і нав'язування російської пропаганди. Однак тепер вони вже у безпеці та отримують необхідну допомогу в Україні.

Він уточнив, що серед цих дітей:

  • сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері;
  • діти, яких змушували співати гімн РФ та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими;
  • підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.

"Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя. Дякую Save Ukraine та всім партнерам за допомогу у порятунку цих дітей. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей", — поінформував керівник ОП.

Нагадаємо, кілька днів тому Єрмак повідомив, що з окупованої території вдалося врятувати 17-річного підлітка. Він більшу частину життя провів в окупації під постійним наглядом російських військових.

Крім того, 2 вересня Єрмак писав, що з окупованих територій та Росії вдалося повернути ще одну групу дітей віком від 3 до 18 років.

Андрій Єрмак діти Україна окупанти окупація війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації