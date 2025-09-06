Єрмак заявив, що Україна повернула з окупацію групу дітей

Повернення в Україну. Фото ілюстративне: Дмитро Лубінець

Україні вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. Це відбулося у межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Що відомо про повернених дітей додому

За словами Єрмака, діти, яких повернули, за роки окупації вони пережили утиски, примус і нав'язування російської пропаганди. Однак тепер вони вже у безпеці та отримують необхідну допомогу в Україні.

Він уточнив, що серед цих дітей:

сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері;

діти, яких змушували співати гімн РФ та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими;

підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.

"Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя. Дякую Save Ukraine та всім партнерам за допомогу у порятунку цих дітей. Виконуємо завдання Президента - повернути всіх дітей", — поінформував керівник ОП.

Нагадаємо, кілька днів тому Єрмак повідомив, що з окупованої території вдалося врятувати 17-річного підлітка. Він більшу частину життя провів в окупації під постійним наглядом російських військових.

Крім того, 2 вересня Єрмак писав, що з окупованих територій та Росії вдалося повернути ще одну групу дітей віком від 3 до 18 років.