Ермак заявил, что Украина вернула из оккупации группу детей

Возвращение в Украину. Фото иллюстративное: Дмитрий Лубинец

Украине удалось спасти большую группу украинских детей с временно оккупированных территорий. Это произошло в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Что известно о возвращенных детях домой

По словам Ермака, дети, которых вернули, за годы оккупации они пережили притеснения, принуждение и навязывание российской пропаганды. Однако теперь они уже в безопасности и получают необходимую помощь в Украине.

Он уточнил, что среди этих детей:

сестры, которых оккупационные власти пытались забрать в интернат после смерти матери;

дети, которых заставляли петь гимн РФ и участвовать в пропагандистских встречах с российскими военными;

подросток, которого, несмотря на проблемы со здоровьем, поставили на воинский учет, а его маму унижали за отказ отправить детей на милитаризованные мероприятия.

"Сегодня все они получают поддержку: восстанавливают документы, проходят психологическую реабилитацию и получают поддержку для начала новой свободной жизни. Спасибо Save Ukraine и всем партнерам за помощь в спасении этих детей. Выполняем задание Президента — вернуть всех детей", — сообщил руководитель ОП.

Напомним, несколько дней назад Ермак сообщил, что с оккупированной территории удалось спасти 17-летнего подростка. Он большую часть жизни провел в оккупации под постоянным наблюдением российских военных.

Кроме того, 2 сентября Ермак писал, что с оккупированных территорий и России удалось вернуть еще одну группу детей в возрасте от 3 до 18 лет.