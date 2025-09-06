Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина вернула из оккупации большую группу детей

Украина вернула из оккупации большую группу детей

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 02:30
Ермак заявил, что Украина вернула из оккупации группу детей
Возвращение в Украину. Фото иллюстративное: Дмитрий Лубинец

Украине удалось спасти большую группу украинских детей с временно оккупированных территорий. Это произошло в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Реклама
Читайте также:

Что известно о возвращенных детях домой

По словам Ермака, дети, которых вернули, за годы оккупации они пережили притеснения, принуждение и навязывание российской пропаганды. Однако теперь они уже в безопасности и получают необходимую помощь в Украине.

Он уточнил, что среди этих детей:

  • сестры, которых оккупационные власти пытались забрать в интернат после смерти матери;
  • дети, которых заставляли петь гимн РФ и участвовать в пропагандистских встречах с российскими военными;
  • подросток, которого, несмотря на проблемы со здоровьем, поставили на воинский учет, а его маму унижали за отказ отправить детей на милитаризованные мероприятия.

"Сегодня все они получают поддержку: восстанавливают документы, проходят психологическую реабилитацию и получают поддержку для начала новой свободной жизни. Спасибо Save Ukraine и всем партнерам за помощь в спасении этих детей. Выполняем задание Президента — вернуть всех детей", — сообщил руководитель ОП.

Напомним, несколько дней назад Ермак сообщил, что с оккупированной территории удалось спасти 17-летнего подростка. Он большую часть жизни провел в оккупации под постоянным наблюдением российских военных.

Кроме того, 2 сентября Ермак писал, что с оккупированных территорий и России удалось вернуть еще одну группу детей в возрасте от 3 до 18 лет.

Андрей Ермак дети Украина оккупанты оккупация война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации