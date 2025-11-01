Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна повернула ще группу дітей, який викрала Росія

Україна повернула ще группу дітей, який викрала Росія

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 04:00
Оновлено: 03:49
Лубінець заявив, що Україна повернула додому дітей 31 жовтня
Українські діти, яких повернула Україна. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

У п'ятницю, 31 жовтня, Україна повернула додому ще групу дітей, які були в окупації, чи яких ворог депортував до Росії. Теперь вони знову возз'єдналися із сім'ями.

Про це у Telegram повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про дітей, яких Україні вдалося повернути додому

"Повернення з ТОТ України — це історія про силу віри і витримку. Діти віком від 8 до 17 років возз’єдналися зі своїми рідними: батьками й опікунами, які понад три роки чекали на мить обіймів", — пише омбудсман.

Він уточнив, що серед повернених є хлопчик, чий батько загинув у Бахмуті, захищаючи Україну. Наразі дитина знову поруч із мамою.

Окрім того, додому повернули неповнолітнього українця, який бажав виїхати з окупованих територій в самостійно звернулася до Офісу омбудсмана.

"У другому випадку йдеться про дітей, яких під час окупації Снігурівки було депортовано до Росії, а згодом вони змогли виїхати до Грузії. Це вихованці Новопетрівської спеціальної школи з Миколаївщини", — інформує Лубінець.

Омбудсман зазначив, вихователі, які були поруч з дітьми, розуміючи небезпеку життя під тиском окупантів, врятували всіх вихованців та виїхали до Грузії, де проживали більше трьох років.

"У межах розгляду звернення до Офісу омбудсмана з проханням про допомогу в поверненні, працівниками Офісу підтримувався постійний зв'язок з вихованцями та їх супроводжуючими, а також з Посольством України в Грузії", — додав Лубінець.

Українські діти повернулися додому 31 жовтня
Українські діти, яких повернула Україна. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram
Україна повернула 31 жовтня додому дітей, яких викрала Росія
Українські діти, яких повернула Україна. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Зазначимо, що повернення відбулося у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA і зусиллям Офісу Омбудсмана.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка знає, де перебувають викрадені Росією українські діти.

Також ми писали, днями глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що Сенат США дослідить злочини РФ проти українських дітей.

діти українці Дмитро Лубінець окупація війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації