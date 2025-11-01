Лубінець заявив, що Україна повернула додому дітей 31 жовтня

Українські діти, яких повернула Україна. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

У п'ятницю, 31 жовтня, Україна повернула додому ще групу дітей, які були в окупації, чи яких ворог депортував до Росії. Теперь вони знову возз'єдналися із сім'ями.

Про це у Telegram повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомо про дітей, яких Україні вдалося повернути додому

"Повернення з ТОТ України — це історія про силу віри і витримку. Діти віком від 8 до 17 років возз’єдналися зі своїми рідними: батьками й опікунами, які понад три роки чекали на мить обіймів", — пише омбудсман.

Він уточнив, що серед повернених є хлопчик, чий батько загинув у Бахмуті, захищаючи Україну. Наразі дитина знову поруч із мамою.

Окрім того, додому повернули неповнолітнього українця, який бажав виїхати з окупованих територій в самостійно звернулася до Офісу омбудсмана.

"У другому випадку йдеться про дітей, яких під час окупації Снігурівки було депортовано до Росії, а згодом вони змогли виїхати до Грузії. Це вихованці Новопетрівської спеціальної школи з Миколаївщини", — інформує Лубінець.

Омбудсман зазначив, вихователі, які були поруч з дітьми, розуміючи небезпеку життя під тиском окупантів, врятували всіх вихованців та виїхали до Грузії, де проживали більше трьох років.

"У межах розгляду звернення до Офісу омбудсмана з проханням про допомогу в поверненні, працівниками Офісу підтримувався постійний зв'язок з вихованцями та їх супроводжуючими, а також з Посольством України в Грузії", — додав Лубінець.

Українські діти, яких повернула Україна. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Українські діти, яких повернула Україна. Фото: Дмитро Лубінець / Telegram

Зазначимо, що повернення відбулося у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA і зусиллям Офісу Омбудсмана.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка знає, де перебувають викрадені Росією українські діти.

Також ми писали, днями глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що Сенат США дослідить злочини РФ проти українських дітей.