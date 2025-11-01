Лубинец заявил, что Украина вернула домой детей 31 октября

Украинские дети, которых вернула Украина. Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

В пятницу, 31 октября, Украина вернула домой еще группу детей, которые были в оккупации, или которых враг депортировал в Россию. Теперь они снова воссоединились с семьями.

Об этом в Telegram сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно о детях, которых Украине удалось вернуть домой

"Возвращение с ВОТ Украины — это история о силе веры и выдержке. Дети в возрасте от 8 до 17 лет воссоединились со своими родными: родителями и опекунами, которые более трех лет ждали мгновения объятий", — пишет омбудсмен.

Он уточнил, что среди возвращенных есть мальчик, чей отец погиб в Бахмуте, защищая Украину. Сейчас ребенок снова рядом с мамой.

Кроме того, домой вернули несовершеннолетнего украинца, который желал выехать с оккупированных территорий и самостоятельно обратился в Офис омбудсмена.

"Во втором случае речь идет о детях, которые во время оккупации Снигиревки были депортированы в Россию, а впоследствии они смогли выехать в Грузию. Это воспитанники Новопетровской специальной школы из Николаевской области", — информирует Лубинец.

Омбудсман отметил, воспитатели, которые были рядом с детьми, понимая опасность жизни под давлением оккупантов, спасли всех воспитанников и выехали в Грузию, где проживали более трех лет.

"В рамках рассмотрения обращения в Офис омбудсмена с просьбой о помощи в возвращении, работниками Офиса поддерживалась постоянная связь с воспитанниками и их сопровождающими, а также с Посольством Украины в Грузии", — добавил Лубинец.

Отметим, что возвращение произошло в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA и усилиям Офиса Омбудсмена.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что разведка знает, где находятся похищенные Россией украинские дети.

Также мы писали, на днях глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Сенат США исследует преступления РФ против украинских детей.