Сенат США проведет слушания о похищении украинских детей Россией — Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

В Сенате США готовятся слушания, посвященные массовым похищениям и насильственной пропаганде украинских детей, которые осуществляет Россия. Речь идет о незаконном перемещении несовершеннолетних, их милитаризации и попытках лишения украинской идентичности.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Реклама

Читайте также:

В США заслушают дела о военных преступлениях РФ против украинских детей

Известно, что слушания состоятся в Подкомитете Сената США по вопросам Госдепартамента, иностранных операций и связанных программ. Ермак подчеркнул, что такие инициативы укрепляют международную поддержку Украины. Он отметил, что процесс стал результатом системной международной адвокации в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA, которая сделала возвращение похищенных детей одним из ключевых пунктов глобальной повестки дня. По его словам, подготовка к слушаниям в Вашингтоне уже продолжается.

"Благодарен сенаторам Линдси Грэму, Брайану Шатцу, всем американским коллегам и Соединенным Штатам за лидерство, последовательность и поддержку в деле, которое имеет решающее значение — возвращение всех украинских детей домой", — высказался Ермак.

В США вызывают посла России в США

В то же время, как сообщает издание The Hill, сенаторы планируют вызвать в Сенат посла России в США Александра Дарчиева для дачи показаний относительно кампании Москвы по принудительному вывозу украинских детей. Это преступление стало основанием для ордера Международного уголовного суда на арест Владимира Путина.

Грэм и Шатц отметили, что стремятся привлечь российских чиновников к ответственности.

"Для Дарчиева важно предстать перед комитетом для привлечения к ответственности. Это настоящее зверство, и американское правительство должно помочь установить факты и попытаться исправить содеянное", — сказал Грэм.

Посольство Украины в Вашингтоне уже начало подготовку к слушаниям и выразило готовность присоединиться к процессу. Тем временем журналисты The Hill пытались получить комментарий от российского посольства, однако ответа не получили.

Ожидается, что слушания сосредоточатся на масштабах похищения Россией украинских детей и международных усилиях, направленных на их возвращение. Независимые оценки свидетельствуют о по меньшей мере 20 тысячах незаконно вывезенных украинских детей, тогда как российская сторона утверждает, что речь идет об около 700 тысячах.

Ранее, в феврале 2024 года, Хельсинкская комиссия США провела слушания, где дети, спасенные с оккупированных территорий, рассказали о насильственном вывозе в Россию. А в декабре 2024 года Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья представила в Совете Безопасности ООН доклад, в котором задокументировано 314 случаев принудительного усыновления украинских детей в рамках программы Кремля.

Напомним, Россия атакует и объекты, где лечатся или учатся дети. Так, недавно под ударом оказалась детская больница в Херсоне, а также детский сад в Харькове.

Между тем Украина непрерывно проводит работу по поиску и возвращению похищенных Россией детей. Недавно удалось вернуть восьмерых детей из ВОТ.

А некоторые российские чиновники прямо хвастаются тем, что похищают украинских детей. Так российский обмудсмен Мария Львова-Белова заявила, что "перевоспитала" ребенка из Мариуполя.