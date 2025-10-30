Сенат США проведе слухання про викрадення українських дітей Росією — Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

У Сенаті США готуються слухання, присвячені масовим викраденням та насильницькій пропаганді українських дітей, які здійснює Росія. Йдеться про незаконне переміщення неповнолітніх, їхньої мілітаризації та спроб позбавлення української ідентичності.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Ввідомо, що слухання відбудуться в Підкомітеті Сенату США з питань Держдепартаменту, іноземних операцій та пов’язаних програм. Єрмак підкреслив, що такі ініціативи зміцнюють міжнародну підтримку України. Він зазначив, що процес став результатом системної міжнародної адвокації в межах ініціативи Президента України "Bring Kids Back UA", яка зробила повернення викрадених дітей одним із ключових пунктів глобального порядку денного. За його словами, підготовка до слухань у Вашингтоні вже триває.

"Вдячний сенаторам Ліндсі Грему, Браяну Шатцу, усім американським колегам і Сполученим Штатам за лідерство, послідовність і підтримку у справі, яка має вирішальне значення – повернення всіх українських дітей додому", — висловився Єрмак.

До США викликають посла Росії у США

Водночас, як повідомляє видання The Hill, сенатори планують викликати до Сенату посла Росії у США Олександра Дарчієва для давання свідчень щодо кампанії Москви із примусового вивезення українських дітей. Цей злочин став підставою для ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна.

Грем і Шатц наголосили, що прагнуть притягнути російських посадовців до відповідальності.

"Для Дарчієва важливо постати перед комітетом для притягнення до відповідальності. Це справжнє звірство, і американський уряд повинен допомогти встановити факти та спробувати виправити скоєне", — сказав Грем.

Посольство України у Вашингтоні вже розпочало підготовку до слухань і висловило готовність долучитися до процесу. Тим часом журналісти The Hill намагалися отримати коментар від російського посольства, однак відповіді не отримали.

Очікується, що слухання зосередяться на масштабах викрадення Росією українських дітей і міжнародних зусиллях, спрямованих на їхнє повернення. Незалежні оцінки свідчать про щонайменше 20 тисяч незаконно вивезених українських дітей, тоді як російська сторона стверджує, що йдеться про близько 700 тисяч.

Раніше, у лютому 2024 року, Гельсінська комісія США провела слухання, де діти, врятовані з окупованих територій, розповіли про насильницьке вивезення до Росії. А в грудні 2024 року Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я представила в Раді Безпеки ООН доповідь, у якій задокументовано 314 випадків примусового усиновлення українських дітей у межах програми Кремля.

Нагадаємо, Росія атакує й об'єкти, де лікуються чи навчаються діти. так нещодавно під ударом опинилася дитяча лікарня у Херсоні, а також дитячий садок у Харкові.

Тим часом Україна безперервно проводить роботу із пошуку та повернення викрадених Росією дітей. Нещодавно вдалося повернути вісьмох дітей із ТОТ.

А деякі російські чиновники прямо хизуються тим, що викрадають українських літей. Так російська обмудсменка Марія Львова-Бєлова заявила, що "перевиховала" дитину з Маріуполя.