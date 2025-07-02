Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Україна повернула росіянам два тіла, на яких виявили жетони ЗС РФ

Україна повернула росіянам два тіла, на яких виявили жетони ЗС РФ

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 16:38
Україна повернула росіянам два тіла з жетонами ЗС РФ - МВС
Жетон ЗС РФ на тілі. Фото: Ігор Клименко

Українська сторона, керуючись гуманітарними принципами та досягнутими домовленостями про репатріацію, передала Росії два тіла. При них були виявлені жетони Збройних сил РФ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у середу, 2 липня.

Реклама
Читайте також:

Україна повернула росіянам два тіла

За його словами, під час останніх процедур з репатріації тіл загиблих українські фахівці виявили два тіла, при яких були особисті військові жетони Збройних сил Російської Федерації з номерами АВ 846408 та АВ 449638.

Україна повернула росіянам два тіла, на яких виявили жетони ЗС РФ - фото 3
Форма російського військового. Фото: Ігор Клименко
Україна повернула росіянам два тіла, на яких виявили жетони ЗС РФ - фото 2
Форма російського військового. Фото: Ігор Клименко
Україна повернула росіянам два тіла, на яких виявили жетони ЗС РФ - фото 3
Тіло російського військового передали в РФ. Фото: Ігор Клименко

Українська сторона здійснила всі необхідні перевірки, огляди та експертизи і, керуючись гуманітарними принципами та досягнутими домовленостями щодо репатріації, в межах офіційної процедури передала два тіла російській стороні.

Як наголосив Клименко, українська сторона не має підтвердження, що росіяни у належний спосіб сповістили рідних цих загиблих, що тіла знов повернули на їх територію.

"Перед передачею тіл ми відібрали ДНК-зразки. Якщо у вас є підстави вважати, що один із загиблих — ваш родич, ми радимо невідкладно звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP)", — написав він.

Україна повернула росіянам два тіла, на яких виявили жетони ЗС РФ - фото 1
Пост Кліменка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що до України доправили останки 1212 загиблих українських військовослужбовців, які віддали життя, боронячи державу на передовій. Герої полягли на різних ділянках фронту, захищаючи свободу та незалежність країни.

А до цього між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Серед повернутих — воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту. 

військові війна в Україні війна Росія армія РФ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації