Україна повернула росіянам два тіла з жетонами ЗС РФ - МВС

Жетон ЗС РФ на тілі. Фото: Ігор Клименко

Українська сторона, керуючись гуманітарними принципами та досягнутими домовленостями про репатріацію, передала Росії два тіла. При них були виявлені жетони Збройних сил РФ.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у середу, 2 липня.

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За його словами, під час останніх процедур з репатріації тіл загиблих українські фахівці виявили два тіла, при яких були особисті військові жетони Збройних сил Російської Федерації з номерами АВ 846408 та АВ 449638.

Форма російського військового. Фото: Ігор Клименко

Форма російського військового. Фото: Ігор Клименко

Тіло російського військового передали в РФ. Фото: Ігор Клименко

Українська сторона здійснила всі необхідні перевірки, огляди та експертизи і, керуючись гуманітарними принципами та досягнутими домовленостями щодо репатріації, в межах офіційної процедури передала два тіла російській стороні.

Як наголосив Клименко, українська сторона не має підтвердження, що росіяни у належний спосіб сповістили рідних цих загиблих, що тіла знов повернули на їх територію.

"Перед передачею тіл ми відібрали ДНК-зразки. Якщо у вас є підстави вважати, що один із загиблих — ваш родич, ми радимо невідкладно звернутися до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP)", — написав він.

Пост Кліменка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що до України доправили останки 1212 загиблих українських військовослужбовців, які віддали життя, боронячи державу на передовій. Герої полягли на різних ділянках фронту, захищаючи свободу та незалежність країни.

А до цього між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Серед повернутих — воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту.