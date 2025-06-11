В Україну 11 червня повернули тіла загиблих захисників — деталі

Повернення в Україну полеглих воїнів. Фото: t.me/Koord_shtab

В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Воїни обороняли країну на різних напрямках фронту.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у середу, 11 червня.

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В Україну повернули тіла полеглих воїнів

Полеглі захисники, яких повернули в Україну, з:

Курщини;

Харківщини;

⁠Луганщини;

⁠Донеччини;

Запорізької області;

Херсонщини.

Повернення в Україну полеглих воїнів. Фото: t.me/Koord_shtab

Загиблих воїнів вдалося повернути завдяки роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Крім того, вдячність висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Повернення в Україну полеглих воїнів. Фото: t.me/Koord_shtab

"Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", — йдеться у повідомленні.

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 червня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Серед повернутих — воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту.

Відомо, що усі звільнені захисники мають важкі поранення та тяжкі хвороби.