В Україну 11 червня повернули тіла загиблих захисників — деталі

В Україну повернули тіла 1212 загиблих на фронті бійців
В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Воїни обороняли країну на різних напрямках фронту.
Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Telegram у середу, 11 червня.
В Україну повернули тіла полеглих воїнів
Полеглі захисники, яких повернули в Україну, з:
- Курщини;
- Харківщини;
- Луганщини;
- Донеччини;
- Запорізької області;
- Херсонщини.
Загиблих воїнів вдалося повернути завдяки роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Крім того, вдячність висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
"Окрема подяка особовому складу Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 10 червня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. Серед повернутих — воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та Державної спеціальної служби транспорту.
Відомо, що усі звільнені захисники мають важкі поранення та тяжкі хвороби.
Читайте Новини.LIVE!