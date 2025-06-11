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В Украину вернули тела 1212 погибших на фронте бойцов

11 июня 2025 12:18
Аркадий Пастула - Редактор
В Украину 11 июня вернули тела погибших защитников — детали
Возвращение в Украину павших воинов. Фото: t.me/Koord_shtab
Аркадий Пастула - Редактор

В Украину вернули тела 1212 павших защитников. Воины обороняли страну на разных направлениях фронта.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram в среду, 11 июня.

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В Украину вернули тела павших воинов

Павшие защитники, которых вернули в Украину, с:

  • Курской области;
  • Харьковщины;
  • Луганщины;
  • Донецкой области;
  • Запорожской области;
  • Херсонщины.
В Україну повернули тіла полеглих воїнів
Возвращение в Украину павших воинов. Фото: t.me/Koord_shtab

Погибших воинов удалось вернуть благодаря работе сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Кроме того, благодарность выразили Международному Комитету Красного Креста.

Повернення в Україні полеглих воїнів
Возвращение в Украину павших воинов. Фото: t.me/Koord_shtab

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", — говорится в сообщении.

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Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, 10 июня между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Среди возвращенных — воины ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Государственной специальной службы транспорта.

Известно, что все освобожденные защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни.

ВСУ украинцы Украина армия военные
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